Egy friss felmérés szerint Valérie Pécresse-nek van esélye bejutni a második fordulóba

Egy friss felmérés szerint Valérie Pécresse-nek, a jobboldali Köztársaságiak megválasztott államfőjelöltjének van esélye bejutnia az elnökválasztás második fordulójába Franciaországban – jelentette honlapján a Le Figaro című napilap hétfő este.

Az Ifop-Flucidal közvélemény-kutató intézetnek a Köztársaságiak múlt héten rendezett előválasztási kongresszusa után készített felmérése szerint a szombaton megválasztott jelölt néhány nap alatt hét százalékpontot javított, s jelenleg 17 százalékos a támogatottsága. Ugyanannyi, mint Marine Le Pennek, a Nemzeti Tömörülés jelöltjének. Az élen továbbra is a jelenlegi elnök, Emmanuel Macron áll, akire – ha most tartanák az elnökválasztást – a választók 25 százaléka szavazna az első fordulóban. A köztársasági elnököt a szavazatok 52 százalékával választanák újra elnöknek, ha Valérie Pécresse lenne a kihívója a második fordulóban, aki 48 százalékot érne el a felmérés szerint. Emmanuel Macron még nem jelentette be hivatalosan, hogy ismét megméretteti magát, de a legfőbb riválisai már ismertek. Közülük Valérie Pécresse az első, aki a felmérésekben ennyire megközelíti a jelenlegi elnököt a második fordulóban.

„Valérie Pécresse megválasztása felszabadította a jobboldalt. Kérdés volt, hogy az előválasztásnak milyen hatása lesz a Köztársaságiaknak az elmúlt öt évben lecsökkent szavazótáborára, s a hatás már most érződik” − mondta a lapnak a felmérést vezető Frédéric Dabi, az Ifop igazgatója. A közvélemény-kutató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Emmanuel Macronnak nagyon szilárd a támogatottsága, és Valérie Pécresse megerősödése sem változtat ezen. Az államfő csak a nyugdíjasok körében veszített szavazókat, akiknek egy része átpártolt Pécresse-hez.

Mindeközben Marine Le Pen támogatottsága viszont 2,5 százalékpontot visszacsúszott, s jelenleg neki is 17 százalékos eredményt mutat a felmérés az első fordulóban. Vele szemben Emmanuel Macron azonban nagyobb győzelmet tudna aratni a második fordulóban – a szavazatok 56 százalékával –, mint Pécresse-szel szemben, ha most tartanák az elnökválasztást. A Köztársaságiaktól jobbra álló másik jelölt, Eric Zemmour publicista jelenleg a negyedik helyen áll, 13 százalékos támogatottsággal. A baloldali jelöltek támogatottsága 24 százalékos, de ez hét jelölt között oszlik meg, akik között egyelőre nem látszik az összefogás esélye. Közülük a legnépszerűbb a radikális Jean-Luc Mélenchon kilencszázalékos támogatottsággal, valamint a szocialista Anne Hidalgo és Yannick Jadot Zöld párti jelölt, mindketten a szavazatok 5-6 százalékára számíthatnak.

Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik.

Borítókép: Valérie Pécresse, a Párizs körüli Ile-de-France régi elnöke, miután a legnagyobb ellenzéki pártnak számító jobbközép Köztársaságiak (LR) államfőjelöltjének választották december 4-én (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)