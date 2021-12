Elgördült az utolsó akadály az új német kormány megalakulása elől

A szociáldemokraták (SPD) és a liberálisok (FDP) után hétfőn a Zöldek is nagy többséggel megszavazták az új német koalíciós szerződést. A három párt jóváhagyása pedig azt jelenti, hogy

lezárul a tizenhat éves Merkel-korszak Németországban, és Olaf Scholz hivatalosan is átveheti a kancellári pozíciót Angela Merkeltől.

A kormányalakítás utolsó előtti állomásaként kedden Berlinben hivatalosan aláírják a koalíciós szerződést. Végül a szövetségi parlament (Bundestag) szerdán megválasztja az új kancellárt, és Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök kinevezi a Scholz-kormány minisztereit.

– Ez egy olyan hárompárti kormánykoalíció lesz, amely több haladást akar Németországnak

– hangsúlyozta Olaf Scholz.

A héten hivatalba lépő kancellár szerint a bemutatott koalíciós szerződés a következő évtized beruházásainak sarokköve, és célja, hogy Európa legnagyobb gazdaságát egy szociáldemokrata, zöld csodaországgá változtassa. Az új kormánykoalíció többek között fokozottabb klímavédelmet, engedékeny bevándorláspolitikát és föderalista Európát szorgalmazna.

2030-ig teljesen megszüntetnék Németország szénfelhasználását, és az energiaellátás nyolcvan százalékát megújuló energiaforrásokból állítanák elő. Jelenleg ez az arány mindössze 35 százalék, ráadásul az ország már így is a legmagasabb energiaárakkal küszködik Európában. A gazdasági és klímavédelmi ügyekért felelős új tárcát az ökopárt társelnöke, Robert Habeck vezetheti, aki az új kormány alkancellári tisztségét is betölti majd. A nagyratörő beruházások kivitelezésekor azonban meggyűlhet a baja Christian Lindnerrel, az FDP elnökével, aki a kormánykoalíció pénzügyminisztere lesz. A liberálisok ugyanis nem akarnak adókat emelni, és ragaszkodnak a költségvetési szigorhoz is, míg a Zöldek hajlandók növelni az államadósságot, ha klímapolitikai beruházásokról van szó.

A Zöldek egyébként összesen öt, az FDP pedig négy tárcát kap: az ökopárt kapja például a külügyminisztériumot is, amelynek élére Annalena Baerbock, a párt másik társelnöke kerül majd, illetve Cem Özdemir vezetésével az élelmezési és mezőgazdasági minisztériumot is.

Cem Özdemir Németország első török származású szövetségi minisztere lesz, ami jól jelképezi, hogy az új kormány a Merkel-érához képest még befogadóbb társadalmat támogatna.

Terveik szerint a Németországban élő külföldiek öt év után kérhetnének német állampolgárságot, illetve engedélyeznék a kettős állampolgárságot is, ami hatalmas változást idézhet elő az országban élő bevándorlócsoportoknak, például a törököknek.

Olaf Scholz kancellárjelölt bemutatja az SPD tárcavezetőnek jelölt politikusait Fotó: Markus Schreiber

Miután az FDP és a Zöldek már hetekkel ezelőtt kijelölték saját minisztereiket, Olaf Scholz csupán hétfőn ismertette a kinevezéseket. A szociáldemokraták a kancellári hivatal mellé még hét tárcát kapnak.

– Valószínűleg a lakosság többsége abban reménykedett, hogy a következő egészségügyi miniszter egy olyan szakember legyen, aki valóban érteni fog a munkájához, és akit úgy hívnak, Karl Lauterbach – tudatta Olaf Scholz a lakossággal, hogy az egészségügyi minisztériumot a népszerű orvos vezetheti, aki az utóbbi időben az ország egyik legismertebb járványügyi szakemberévé vált.

A döntés meghozatalának nagy súlya van, ugyanis az új kormány első és egyik legnagyobb kihívása a Németországban tomboló pandémia legyőzése lesz.

A kijelölt belügyminisztert, Nancy Faesert azonban a világjárvány elleni küzdelem helyett inkább az vezérli elsősorban, hogy a szélsőjobboldallal szálljon harcba.

– Különös gondot fogok fordítani a szabad, demokratikus alaprendünket leginkább fenyegető veszély, a szélsőjobboldal elleni küzdelemre – közölte hétfői beszédében Nancy Faeser, aki a hesseni parlamenti bizottság tagjaként aktívan vizsgálta a rendőrség és a titkosszolgálatok korábbi kudarcait a szélsőjobboldali terrorizmus felderítésében. Nancy Feaser egyébként az első nő lesz a belügyminiszteri poszton, ám a kabinetben nem lesz kisebbségben:

Olaf Scholz ugyanis igyekezett beváltani korábbi ígéretét, miszerint kabinetében egyenlő számban foglalnak majd helyet a nők és a férfiak.

Az SPD-hez kerülő védelmi minisztériumot, a nemzetközi gazdasági fejlesztési együttműködésért felelős tárcát, valamint az építésügyi és lakásügyi minisztériumot szintén nők irányítják majd. Ez utóbbi egy új tárca, amely arra szolgál majd, hogy az új kormány – ambiciózus terveihez hűen – mintegy négyszázezer új lakást építsen évente, és tegye megfizethetővé a lakhatási költségeket. Mindezen felül az új kormány legfontosabb elképzelései közé tartozik, hogy tizenhat évre csökkentenék a választójogi korhatárt, és legalizálnák a cannabis felhasználását.