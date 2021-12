Megnyugtató és vészjósló kutatói vélemények az omikronról

Világszerte 31 országban van jelen koronavírus legújabb variánsa, az omikron. Eddig több mint 350 esetben azonosították az új mutációt, amely egyre több uniós tagállamban is felbukkan. Európában Németországban, Hollandiában és Portugáliában mutatták ki a legtöbb emberben az omikron variánst, melynek fertőző- és alkalmazkodóképessége a szakértők körében is rengeteg vitát vált ki. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ arra figyelmeztet, hogy az elkövetkező hónapokban az omikron variáns okozhatja majd a legtöbb megbetegedést az unió tagállamaiban.

Az első esetet november 23-án azonosították Dél-Afrikában. Azóta az országban megnégyszereződött az új fertőzések száma, és a helyi szakértők szerint a johannesburgi és pretoriai megbetegedések 90 százalékáért az új variáns a felelős.

Az eddigi tapasztalatok bizakodásra adnak okot, ugyanis a delta változattal szemben az omikron enyhébb tüneteket produkál, sok esetben a fertőzöttek tünetmentesen vészelik át a betegséget, de a legrosszabb esetben is csak fáradtságról, köhögésről, végtag- és fejfájásról számoltak be.

A szakértői vélemények között még rengeteg az ellentmondás az új variáns virulenciáját illetően. Vannak olyan álláspontok, miszerint akár hatszor több embert képes megfertőzni ugyanannyi idő alatt, mint a delta mutáció, ezzel szemben sokan állítják, hogy a magas átoltottsági aránnyal rendelkező társadalmakban ennél lassabban fog terjedni. Abban azonban konszenzus van, hogy az előző variánsoknál mindenképpen fertőzőbb mutációval nézünk szembe.

Christian Althaus, a berni egyetem epidemiológusa azonban óvatosságra int a következtetések levonásával kapcsolatban, mivel jelenleg még nagyon keveset tudunk a variánsról. Most azt vizsgálják a kutatók, hogyan viselkedik az omikron Afrika más országaiban. Abban az esetben, ha hasonló intenzitással terjed, mint Dél-Afrikában, akkor van okunk az aggodalomra. Ha viszont nem, akkor a fertőzőképessége erősen függ az immunológiai környezettől

– nyilatkozta a Nature folyóiratnak.

A szakértő azt is kiemeli, hogy az afrikai országban kevés az oltott, viszont rengetegen kapták el a fertőzést korábban, az ilyen környezet pedig tökéletes az immunrendszert „kijátszó” variánsok fejlődése szempontjából.

A vakcinák hatékonyságáról is megoszlanak a vélemények. Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója szerint a rendelkezésre álló vakcinák kevésbé hatásosak az omikron ellen, ezzel szemben a BioNTech vezetője, Ugur Sahin arról beszélt, hogy azok, akik mindkét oltást megkapták, megfelelően védettek az új variánstól is. Ezzel kapcsolatban az Európai Gyógyszerügynökség elnöke is megszólalt: akkor sincs ok a pánikra, ha nem megfelelőek a jelenlegi védőoltások, hiszen a gyártók gyorsan és hatékonyan tudják módosítani azokat.

Az új variáns megjelenésével az a kérdés is felvetődött, hogy mennyire ajánlott felvenni a harmadik oltást a súlyosbodó járványügyi helyzetben.

Paul Bierniasz, a New York-i Rockefeller Egyetem virológusa szerint az az antitestbomba, amelyet az emlékeztető oltás ad, nagymértékben hozzájárulhat az omikron elleni védekezéshez.

A londoni genetikai intézet igazgatója, Francois Balloux is hasonló véleményen van: a nagyarányú átoltottsággal és a hamarosan megjelenő új, hatékony koronavírus-gyógyszerekkel nagyon valószínű, hogy kevésbé lesz súlyos az omikron által okozott hullám, mint az elődei esetében volt tapasztalható.

Borítókép: Védőruhát viselő utasok érkeznek a szöuli Incshon nemzetközi repülőtéren 2021. november 29-én. A dél-koreai egészségügyi hatóságok beutazási tilalmat rendeltek el nyolc afrikai országból, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus Dél-Afrikából származó, omikron variánsának bejutását. (Fotó: MTI/EPA/YNA/Yonhap)