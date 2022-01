Észak-Korea újból közepes hatótávolságú rakétát tesztelt

Észak-Korea közölte hétfőn, hogy Hvaszong–12 típusú, közepes hatótávolságú, ballisztikus rakétát tesztelt az előző nap, amely szakértők szerint is elméletileg képes elérni az Egyesült Államokhoz tartozó Guam szigetét. Phenjan 2017 óta nem próbálta ki ezt az atomtöltet hordozására is alkalmas rakétát.

A KCNA állami hírügynökség közlése szerint a rakéta pontosságát és hatékonyságát tesztelték. A hírügynökség olyan képeket közölt, amelyeket a rakétára szerelt kamera rögzített: két képen az indítás pillanatai látszanak, a többi menet közben készült. A rakétát a hírügynökség szerint

a legnagyobb szögben indítani képes állásról indították el az ország északnyugati részéből, és tekintettel voltak a környező országok biztonságára. A Hvaszong–12 a hadrendbe állítás folyamatában van

– közölte a hírügynökség.

A dél-koreai hadsereg vezérkara vasárnap arról számolt be, hogy a rakéta 800 kilométeres távolságra repült el keleti irányba, a Japán-tenger (koreaiul Keleti-tenger) fölött, és körülbelül 2000 méteres magasságot ért el a 30 perces repülés alatt.

A vasárnapi kísérlettel Észak-Korea megszegte a közepes és nagy hatótávolságú rakéták tesztelésére vonatkozó, 2018-ban általa önként vállalt moratóriumot, noha Kim Dzsong Un észak-koreai vezető álláspontja szerint ez már nem kötelezi, mert 2019-ben megszakadtak vele a tárgyalások, és az Egyesült Államok továbbra sem hagy fel a szerinte ellenséges politikájával vele szemben.

Az idén ez már a hetedik észak-koreai rakétakísérlet volt. Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán attól tart a legutóbbi kísérlet miatt, hogy Észak-Korea felújítja atomfegyvereinek, illetve nagy hatótávolságú rakétáinak tesztelését is. A közepes hatótávolságú rakéták olyan fegyverek, amelyek hatótávolsága 800 és 5500 kilométer között van.

Mun Dzse In dél-koreai elnök azt mondta vasárnap: az év eleje óta tartó kísérletsorozat felidézi a 2017-es feszült légkört, amelyet az okozott, hogy Észak-Korea több nukleáris és rakétakísérletet hajtott végre, köztük a Hvaszong–12-vel is, és pusztító csapással fenyegette meg az Egyesült Államokat. A Hvaszong–12-vel legalább hat kísérletet hajtottak végre abban az évben, és volt köztük két olyan, amelyben a rakéta elrepült Hokkaido japán sziget felett. 2017-ben Észak-Korea kipróbált egy Hvaszong–15 interkontinentális ballisztikus rakétát is, amely állítása szerint képes atomcsapást mérni az Egyesült Államok kontinentális részének bármely pontjára. Kim Dzsong Un ki is jelentette akkor, hogy „teljes” az ország nukleáris ereje. Azóta tavaly év végéig Phenjan csak rövid hatótávolságú rakétákat tesztelt – emlékeztetett a Reuters brit hírügynökség. A dél-koreai védelmi miniszter a minisztérium közleménye szerint hétfőn ellátogatott a hadsereg rakétaparancsnokságára, majd kijelentette, hogy a fegyvernemnél az északi fenyegetés miatt folyamatosan fenntartják a legmagasabb fokú készültséget.

Borítókép: A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által 2021. szeptember 3-án közreadott képen Kim Dzsong Un észak-koreai vezető beszél egy politikai ülésen szeptember 2-án (Fotó: MTI/EPA/KCNA)