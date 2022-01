Felfüggesztették Burkina Faso minden tevékenységét az Afrikai Unióban

Az Afrikai Unió (AU) – hétfői bejelentése szerint – felfüggesztette Burkina Faso minden tevékenységét a szervezetben mindaddig, amíg „nem állítják ténylegesen helyre az alkotmányos rendet” az országban, ahol egy héttel ezelőtt a hadsereg erőszakos hatalomátvételt hajtott végre. Erről az Afrikai Unió Béke és Biztonság nevű tanácsa döntött, amelynek feladata egyebek között a konfliktusok és a biztonsági kérdések megoldásának elősegítése.

A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Szövetsége (ECOWAS) regionális szervezet, amelynek tagja Burkina Faso is, már pénteken felfüggesztette az ország tagságát. Az ECOWAS a közelmúltban Guinea és Mali tagságát is kénytelen volt felfüggeszteni, mert ezekben az országokban is katonai puccs történt.

Az ECOWAS küldöttsége – az AFP hírügynökség információi szerint – még hétfőn a Burkina Fasó-i fővárosba, Ouagadougouba érkezik, hogy a juntával tárgyaljon.

A hadsereg egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy megbuktatta a 2015 óta hivatalban lévő Roch Marc Christian Kaboré elnököt, felfüggesztette az alkotmányt, feloszlatta a kormányt és a parlamentet, éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, valamint lezárta az ország határait. A hatalmat a Hazafias Mozgalom a Védelemért és a Helyreállításért (MPSR) nevű szervezet, illetve annak vezetője, Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredes vette át, aki az ország keleti – dzsihadista támadásoknak leginkább kitett – régiójáért felelős katonai körzet parancsnoka. Kaboré elnököt házi őrizetbe helyezték.

Burkina Fasóban és több szomszédos országban – így Maliban, Nigerben és Nigériában – 2015 óta erőszakhadjáratot folytatnak iszlamista lázadók, akik feltehetőleg az al-Kaida, illetve az Iszlám Állam nevű szervezetekhez kötődnek. Ennek az erőszakhullámnak mostanáig legkevesebb kétezer halálos áldozata van, és hatására 1,4 millió ember kényszerült elmenekülni otthonából. A francia hadsereg hétfőn azt közölte, hogy a Burkina Fasó-i hadsereggel közös, dzsihadista-ellenes, Barkhane nevű hadműveletében január 16. és 23. között mintegy hatvan terroristát ártalmatlanítottak Burkina Faso és Mali határövezetében. A közleményből nem derül ki, hogy az illetőket megölték-e vagy csak foglyul ejtették – jegyezte meg a DPA német hírügynökség.

Borítókép: a katonai hatalomátvételt ünneplik emberek a Nemzet terén a nyugat-afrikai Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban 2022. január 24-én (Fotó: MTI/AP/Sophie Garcia)