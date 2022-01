Titkos ibizai nyaralásán jelentette be az új korlátozásokat a francia miniszter

Sokan felháborodásukat fejezték ki Franciaországban, miután kiderült: az oktatási miniszter, Jean-Michel Blanquer eltitkolt ibizai kikapcsolódása közben jelentette be az új iskolai egészségügyi protokollt, melynek szigorú szabályozásai miatt később sztrájkoltak is az oktatásban dolgozók.

A botrány kirobbanása miatt Blanquer azonnali lemondását követelte számos ellenzéki politikus, köztük a miniszter korábbi párttársai is. A Twitteren több képviselő is elégedetlenségének adott hangot: Matthieu Orphelin zöldpárti politikus − aki korábban az Emmanuel Macron vezette Köztársaság Lendületben tömörülés tagja volt − például olyan kommunikációs hibának titulálta az esetet, amely nem segít megnyugtatni a kedélyeket.

Le nouveau protocole dans les écoles annoncé par le Ministre de l'éducation nationale... depuis Ibiza... Voilà une nouvelle grosse erreur de communication qui ne devrait pas apaiser la situation. https://t.co/EhIwSRimUG — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) January 17, 2022

Hétfő este óta egyre több francia ellenzéki politikus használja mikroblogján a #BlanquerDemission, (Blanquer lemondása) és a #ProtocoleIbiza (Ibizai protokoll) hashtageket.

A tárcavezető január 2-án a Le Parisien francia napilapnak adott exkluzív interjújában − melynek idején Ibizán tartózkodott − ismertette a karácsonyi ünnepek utáni iskolakezdésre kidolgozott, az oktatási intézményekre vonatkozó új járványügyi szabályokat.

Ennek értelmében ha pozitív koronavírus-esetet észlelnek egy osztályban, a többi diáknak négy napon belül három tesztet kell elvégeznie annak érdekében, hogy ne kelljen otthon maradniuk.

A francia oktatási minisztérium kilátásba helyezte azt is, hogy ötmillió FFP2 maszkot oszt szét a pedagógusok között, valamint nyolcezer helyettesítő tanárt és kisegítőt szerződtet határozott időre a hiányzó oktatók pótlására.

Pár nappal később a bevezetett új járványügyi szabályok ellen az oktatásban dolgozók sztrájkkal és tüntetésekkel tiltakoztak, és ezeket valamennyi pedagógus-szakszervezet, a szülői munkaközösségek és az iskolaigazgatók jelentős része is támogatta, mivel álláspontjuk szerint követhetetlenné váltak a folyamatosan módosuló regulációk.

A francia oktatásban a gyakran következetlenül változó korlátozások miatt egyébként is kaotikus állapotok uralkodnak, ezt tetézi a most kirobbant botrány, ami miatt sokan Blanquer lemondását követelik. Sajtóhírek szerint emiatt új sztrájkfelhívást indított több pedagógus-szakszervezet is az országban.

Borítókép: Franciaország oktatási, ifjúsági és sportminisztere, Jean-Michel Blanquer decemberben kisétál az Élysée elnöki palotából a heti kormányülésen után (Fotó: AFP/Ludovic Marin)