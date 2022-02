Egyre több bevándorló érkezik a bajor határokra

Hozzátette, hogy az embercsempészettel kapcsolatos esetek is ötven százalékkal megemelkedtek a bajor határon.

Herrmann szerint a növekvő tendencia a menedékkérők számában is megmutatkozik. 2017 óta nem adtak be annyi menedékkérelmet, mint 2021-ben, amikor csaknem húszezer dokumentum érkezett az illetékes hivatalokhoz, de hasonló adatokat rögzítettek a többi német tartományban is.

A bajor határőrség éves mérlegének bemutatásakor Herrmann élesen bírálta Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter elképzeléseit, amelyeket a bevándorlás kapcsán vázolt fel nemrég – emeli ki a V4NA hírügynökség a cikkében.

A tárcavezető szerint Németország vezetésével létre kell hozni az úgynevezett „készségesek koalícióját”, amelyben a tagországok egymás között szétosztanák a bevándorlókat.

Joachim Herrmann ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy

ez kétségtelenül jelentősen növeli majd az Európára nehezedő általános migrációs nyomást, és lényegében egy ösztönző csomag lehet a kegyetlen embercsempészek számára.

Herrmann felidézte, hogy a német biztonsági hatóságok mellett a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU) és az Alternatíva Németországért (AfD) is határozottan ellenzik a szövetségi belügyminiszter terveit, mert szerintük ez a javaslat beláthatatlan következményekkel járna Németországra nézve.

Borítókép: Bevándorlók között áll egy német rendőr egy menedékkérőket befogadó állomás előtt, Trierben 2015. július 28-án (Fotó: MTI/EPA/Harald Tittel)