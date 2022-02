Lapozó: Orbán Viktor támogatása miatt bírálja a jobboldalt a spanyol miniszterelnök

Dánia nem ajánlja a negyedik oltást, Svédország most indított kampányt a felvételére

Koppenhága már az ősz elején elérhetővé tette a koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját, Svédország pedig valamivel később, szintén kínálta lakosságának ezt a lehetőséget. Dánia már az év elejétől ajánlotta a negyedik adag oltás beadását is a 85 éven felülieknek, azonban a skandináv ország most felülvizsgálta és visszavonta az ajánlást. A dán Országos Egészségügyi Tanács részlegvezetője szerint ugyan mind a társadalom egészében, mind a szociális otthonokban magas a fertőzöttség, de időközben kiderült, hogy keveseknél okoz súlyos betegséget a vírus, Bolette Soeborg ezért úgy véli, hogy a harmadik oltás is elegendő védelmet biztosít. Ezzel szemben Svédország hétfőn jelentette be, hogy minden 80 évnél idősebb lakosnak, illetve a szociális otthonokban élőknek kifejezetten ajánlott a negyedik dózis felvétele. A két, szomszédos ország egymásnak ellentmondó döntése meglepte a svéd Karolinska Intézet infekcióepidemiológia professzorát, aki a svéd döntéssel ért egyet. Joakim Dillner úgy nyilatkozott, hogy a legújabb kutatási adatok szerint gyorsan csökken a védettség a beoltottaknál, így nemcsak a 80 év felettieknek, hanem a fiatalabbaknak is fontos lenne a negyedik vakcina felvétele.

Forrás: Kvälls Posten

Nem csökken az öngyilkosságok száma Norvégiában

Negyedévente körülbelül 600 ember lesz öngyilkos Norvégiában, ez az arány pedig húsz éve nem változott. A szuicid kísérletek – lakosságarányosan – megközelítőleg háromszor annyi, mint Magyarországon. Az előrejelzések ellenére az öngyilkosok száma a koronavírus-járvány idején sem nőtt. Az öngyilkosság-kutató pszichológus szerint gyenge vigasz, hogy a világjárvány idején nem emelkedtek a számok. Fredrik Walby úgy gondolja, a döntéshozók és az érintett szervezetek nem tettek semmit az elmúlt évtizedekben az öngyilkosságok megelőzéséért. A kutató különösen absztraktnak tartja a kormányzati akciótervet, amely szerinte nem tudományos alapokra épít, nem priorizálja a feladatokat és nem foglalkozik külön a leginkább veszélyeztetett csoporttal, azaz a pszichiátriai ellátás pácienseivel.

Forrás: NRK

Történelmi ítéletben kötelezték kártérítésre az amerikai fegyvergyártót

Connecticut állam legfelesőbb bírósága a Remington Arms amerikai fegyvergyártó céget 73 millió amerikai dollár (azaz csaknem 23 milliárd forint értékű) kártérítés megfizetésére kötelezte, mert vétkesnek ítélte meg egy korábbi tömegmészárlásban, amelyet egy diák követett el, és amelyben húsz általános iskolás tanuló (és hat felnőtt) vesztette életét 2012-ben.

A bírósági ítélet elsősorban nem a kártérítés összege miatt precedensértékű, hanem azért, mert az USA-ban elkövetett fegyveres mészárlások után még soha nem ítélték el – jogilag – a tömeggyilkossághoz használt lőfegyverek gyártóit. Az amerikai törvények ugyan büntetlenséget biztosítanak a fegyvergyártóknak az ilyen esetekre, azonban a Sandy Hook általános iskolában megölt diákok hozzátartozói a vállalatot nem a fegyver gyártása és eladása miatt vonták felelősségre. Sokkal inkább azért, mert a szülők felelőtlenségnek ítélték meg a Remington vállalat marketingstratégiáját. A Remington ugyanis a Bushmaster AR–15 típusú gépkarabélyát olyan reklámkampánnyal népszerűsítette, amelynek célcsoportja a fegyverimádó tinédzser fiúk voltak. A reklám üzenete pedig arról szólt, hogy a Remington karabéllyal minden fiú felnőtt férfiként pozicionálhatja magát közvetlen környezetében.

Forrás: rt.com

Orbán Viktorral kötött szövetsége miatt bírálja a jobboldalt a spanyol miniszterelnök

A Vox spanyol jobboldali párt vezetője, Santiago Abascal arról kérdezte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt a szerdai parlamenti ülésen, hogy miért nem tesz semmit az energiaárak emelkedése és a családok, valamint a szegénységi küszöb alatt élő spanyol állampolgárok védelme érdekében. A kormányfő nem reagált a kérdésre, helyette más témával kapcsolatban támadta a jobboldali politikust. Felrótta Abascalnak, hogy olyan európai vezetőkkel köt szövetséget, akik a homofóbiát és a vakcinaellenességet népszerűsítik: „nem tudom, tisztában van-e vele, de Orbán a homoszexualitást a pedofíliával azonosítja, Le Pen pedig a brazil elnökkel, Bolsonaróval szövetkezik, aki az oltásellenes politikai erők vezetője és megkérdőjelezi a klímaváltozást”. Sánchez ezzel a január végi madridi találkozóra utalt, amelyen Santiago Abascal Orbán Viktor magyar, és Mateusz Morawiecki legyen miniszterelnökökkel valamint a francia ellenzék vezetőjével, Marine Le Pennel találkozott. A Vox elnöke válaszában felhívta Pedro Sánchez figyelmét arra, hogy valós problémákkal kellene foglalkoznia ahelyett, hogy az LMBTQ-társadalom védelmére hivatkozva szivárványszínűre festi a zebrákat és nemi alapú matematikaoktatást vezet be az iskolákban. Végül hangsúlyozta: a Sánchez-kormány elvesztette a kapcsolatot az állampolgárokkal és azok valós szükségleteivel. Hozzátette: a spanyoloknak elegük van abból, hogy mostanra rosszabbul élnek, mint a szüleik, ez a helyzet pedig a szocialista kormányzás miatt alakult ki.

Forrás: europapress.es

Borítókép: Pedro Sánchez és Santiago Abascal (Fotó: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Hidalgo)