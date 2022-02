LMBTQ-továbbképzés a brit tanároknak

Gendersemleges megszólítást javasoltak a tanároknak egy továbbképzésen az Egyesült Királyságban – írta meg a Telegraph. A dr. Elly Barnes vezetette Educate & Celebrate (Oktass és Ünnepelj) szervezet, LMBTQ+ témában tart továbbképzéseket, hogy „a társadalmat mindenki számára nyitottabbá tegyék”. Barnes, a Nemzeti Oktatási Szakszervezet (NEU) által finanszírozott 90 perces továbbképzésen arról beszélt a tanároknak, hogy „a nemektől mentes modell” felé kellene haladniuk és azt tanácsolta nekik, hogy

a „fiúk, lányok, anya” szavak helyett, a „tanuló, diák, szülő”, nemileg semleges szavakat használják.

Barnes javaslata szerint az iskolai jelentkezési űrlapon sem kellene a nemet feltüntetni, az erre szolgáló kérdést egyszerűen ki lehetne hagyni. Az általa irányított szervezet honlapján arról ír, hogy „mivel a férfi, nő, egyéb megnevezések nem illeszkednek mindenkire, ezért kirekesztők”.

A Telegraph szerint a továbbképzésen a gendersemlegesség jegyében egy új magatartási kódexet is ajánlott az előadó, amely már az intézmény kapujában emlékeztetné a szülőket az intézmény világképére és amennyiben azzal valaki nem értene egyet, úgy nem is léphetné át az intézmény kapuit. Az Educate & Celebrate-et – amely korábban az oktatási minisztériumtól (DfE) is kapott támogatást és állami szerződésekkel is rendelkezik – további bírálat érte, amiért

azt tanácsolta a tanároknak, hogy megengedhető, ha nem mondják el a szülőknek, ha egy tanuló transzneműnek vallja magát.

Egy neve elhallgatását kérő tanár a Telegraphnak úgy nyilatkozott: „Ez a transzaktivisták propagandája volt, és teljesen ellentétes a DfE irányelveivel”. A továbbképzésen részt vevő tanár szerint kollégái nem fogják megkérdőjelezni a hallott irányelveket, hiszen a szakszervezetük szervezte az egészet.

A Safe Schools Alliance egyetértett abban, hogy „elfogadhatatlan”, hogy a NEU finanszírozta az Educate & Celebrate 400 fontos (170 ezer forintos) képzését. Amelyre a NEU szóvivője úgy válaszolt: „Egyre több tinédzser vallja magát nem binárisnak, és az oktatásnak reagálnia kell erre – ugyanakkor a NEU nem követeli meg a nemileg semleges nyelvezetet az iskolákban.” A szóvivő ígérete szerint felül fogják vizsgálni a továbbképzésen elhangzottakat.