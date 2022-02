Nem adja fel a békére irányuló törekvéseit a Vatikán

Ferenc pápa rendületlenül hisz abban, hogy a vatikáni diplomácia a legnehezebb időkben is a béke megteremtésének eszköze lehet. Nem adja fel béketörekvéseit a Vatikán Városállam – derült ki egyre több egyházi elöljáró megnyilatkozásából. Bár az orosz–ukrán felek közötti konfliktus a vártnál is gyorsabban és súlyosabban elmérgesedett, a Szentszék nem nyugszik bele a háborúba, közvetítő szerepet vállal. – Mindent megteszek, amit csak megtehetek – jelentette ki Róma püspöke, aki az elmúlt napokban, majd a felekkel való személyes kapcsolatfelvételen fáradozott, illetve a vatikáni diplomácia szálain keresztül próbált hatást gyakorolni a feszült helyzetre.

Ferenc pápa péntek kora reggel személyesen látogatott el a Vatikán tőszomszédságában fekvő orosz szentszéki nagykövetségre, ahol Alekszandr Avgyejev nagykövettel találkozott.

Sajtóforrások szerint Avgyejev egy Ferenc pápa és Kirill pátriárka közötti találkozó előkészítésében is segédkezik. A Szentatya a későbbiekben személyesen hívta fel telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt, hogy támogatásáról és imáiról biztosítsa. A szentszéki nagykövetség által közzétett Twitter-üzenetben Zelenszkij megköszönte a pápának, hogy böjt- és imanapot hirdetett Ukrajna békéjéért március 2-ára.

A háború azonnali beszüntetését sürgette Piero Parolin bíboros, szentszéki államtitkár is, aki eltökélten hiszi, sosincs késő a tárgyalások elkezdéséhez. Bejelentette, a Vatikán készen áll, hogy közvetítő legyen a háborús felek között, teret biztosítson a béketárgyalások lefolytatásához is. A szentszéki államtitkár több olasz sajtóorgánumban hangot adott az iránti aggodalmának, hogy a háborús feszültség Európába is beszivárog. Reményét fejezte ki azonban, miután az ortodox egyházak vezetői békefelhívást tettek közzé. – Ez azt jelenti, hogy hajlandók félretenni a múlt sebeit, hogy a béke megteremtésén fáradozzanak – mondta a szentszéki államtitkár.

Róma püspöke fájó szívvel tett újabb békefelhívást Ukrajna békéjéért vasárnap délben az Úrangyala elimádkozását követően a Szent Péter téren.

Megtört szívvel kérlek benneteket, hallgattassátok el a fegyvereket

– üzente a pápa.

Emlékeztetett, hogy a világ több térségében is háború dúl, a Jemenben, Szíriában, Etiópiában kialakult konfliktusokról sem szabad megfeledkezni. – Aki háborúba lép, az nem tiszteli az emberek életét, hanem a fegyverek ördögi logikájára bízza magát, mely ellentétes Isten akaratával. Az egyház továbbra is bízik abban, hogy az ima ereje megtörheti a gonosz hatalmát – mondta a pápa. – A nagyböjti időszak első napján, hamvazószerdán közös böjt- és imanapra várjuk a világ keresztényeit és minden jóakaratú embert – ismételte meg felhívását Ferenc pápa.

Borítókép: Ukrán zászlót tartanak a hívők, mielőtt Ferenc pápa elmondja a hagyományos vasárnapi Úrangyala (Angelus) imádságot vatikáni lakosztályának a római Szent Péter térre néző ablakából 2022. február 27-én (Fotó: MTI/AP/Gregorio Borgia)