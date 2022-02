„Nincs új a nap alatt: folytatódik a jogállamisági dzsihád”

– Az Európai Parlament állampolgári jogi (LIBE) és alkotmányügyi (AFCO) szakbizottságainak lengyelországi látogatása illeszkedik abba az évek óta tartó nyomásgyakorlásba, amit az Európai Parlament folytat Magyarország és Lengyelország ellen. A baloldali és liberális EP-képviselőkből álló delegáció azt állítja magáról, hogy ez egy tényfeltáró látogatás volt. Azt mondják, hogy helyben kívántak tájékozódni az egyes intézmények működéséről, a helyi viszonyokról. Valójában azonban egy előre megkomponált műsorról van szó, az ítéletet már jó előre megírták – fogalmazott Hidvéghi Balázs a Magyar Nemzetnek azzal kapcsolatosan, hogy az uniós parlament a héten jogállamisági tényfeltáró missziót küldött Lengyelországba. A kilencfős, az említett LIBE és AFCO szakbizottságok főként baloldali képviselőiből álló delegáció három napot töltött Lengyelországban. – A LIBE bizottságot senkinek sem kell bemutatni. Ez az erősen baloldali többségű bizottság évek óta élen jár a jobboldali vezetésű országok elleni politikai támadásokban. Most is a LIBE bizottság, az EP alkotmányügyi bizottságának néhány tagjával kiegészülve érkezett Varsóba – tette hozzá lapunk kérdésére a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mint arra rámutatott,

az út célja lényegében az volt, hogy az általuk összerakott program szerint a saját politikailag elfogult véleményüket hallják vissza baloldali NGO-któl és a baloldali sajtó képviselőitől, illetve ellenzéki politikusoktól.

– Majd visszamennek Brüsszelbe, ahol ezt a „jogállamiság lebontásának” újabb ékes bizonyítékaként lengetik a Lengyelország és Magyarország elleni lejárató kampányban, és újabb hazug jelentéseket fogalmaznak meg – húzta alá Hidvéghi Balázs.

Érezhető feszültségek a látogatáson

A szakbizottságok lengyelországi munkaútján a LIBE baloldali elnöke, Juan Fernando López Aguilar többször összerúgta a port Beata Kempával, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság EP-képviselőjével. A politikusasszony egy Twitter-bejegyzésben közölte, a történtek miatt panaszt tesz Roberta Metsolánál, az EP elnökénél. – Jól mutatja egy ilyen delegáció látogatásának abszurd szellemiségét és elfogultságát, hogy a spanyol szocialista LIBE-elnök nemcsak belefojtotta a szót, de rá is kiabált Beata Kempára. Mindezt azért, mert a lengyel EP-képviselő jelezte, hogy az egyik baloldali meghívott által mondottak nem fedik a valóságot, és helyre akarta tenni a tényeket – hangoztatta Hidvéghi Balázs, aki szerint az elfogultságot mutatja továbbá, hogy

a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek frakció által javasolt neveket, találkozókat szinte mind visszautasították, valamint az is, hogy a varsói kormánynak, államfőnek szóló meghívókat az utolsó pillanatban küldték el.

– Majd ezután még ők sérelmezték, hogy a kormányzat és az államfő sem találkozott a küldöttség tagjaival – húzta alá. Emlékeztetett, a LIBE-bizottság tavaly szeptemberben járt Magyarországon is, ahol pontosan ugyanez volt a módszer: politikai vádaskodások, elfogult vélemények hangoztak el tények és konkrétumok nélkül.

Hidvéghi Balázst arról is kérdeztük, hogy az ukrán válság margóján – ami az európai egység próbája is – mennyire szerencsés épp Lengyelországnak intézni újfent kemény kritikákat. – Ebben a helyzetben is, de egyébként is káros, ami történik. Nem lehet úgy európai együttműködésről beszélni, hogy az egyik politikai oldal agresszív módon, más véleményeket meg sem hallgatva akarja rákényszeríteni a politikai nézeteit másokra. Az európai baloldal gátlástalanságának újabb bizonyítéka, hogy a jelenlegi válsághelyzetben is folytatják a támadásokat – szögezte le a kormánypárti képviselő.

Borítókép: Hidvéghi Balázs az Európai Parlamentben (Forrás: EP)