Lapozó: Finnország nem csatlakozik a NATO-hoz

Áldiplomaták fosztják ki az Ukrajnából menekülő marokkói diákokat

Ukrajnában tanuló marokkói egyetemistákat hálóz be egy bűnszövetkezet, amely a menekülni próbáló marokkói egyetemisták kiszolgáltatott helyzetéből kovácsol hasznot. A bűnbanda feje egy marokkói férfi, aki tiszteletbeli konzulnak adta ki magát, majd hatalmas összegek fejében azt ígérte a diákoknak, hogy az Ukrajnával szomszédos biztonságos országok egyikébe juttatja el őket. A pénz átvétele után azonban az álkonzul, valamint marokkói és ukrán segítői eltűntek, sorsukra hagyva és veszélyeknek kitéve a megmentésre váró diákokat. Néhány áldozat szülei arról is beszámoltak az Al Ahdath Al Maghribia napilapnak, hogy a bűnszövetkezet Szumi városában még fogva is tartotta gyermekeiket.

Az Ukrajnából Németországig eljutott menekülők közül pedig sokan egy másik átverés áldozatául is estek. Még ukrajnai tartózkodásuk, de már menekülésük közben embercsempészek azzal áltatták őket, hogy Németországban korlátozás nélkül iratkozhatnak be egyetemekre és folytathatják tanulmányaikat. Odaérve azonban a fiatal marokkóiak azt tapasztalták, hogy ebből egy szó sem igaz, ráadásul a háború elől elmenekült egyetemistákat illegális gazdasági bevándorlóként kezelték.

Forrás: bladi.net

Franciaország felfüggeszti az ukrán és az orosz árvák adoptálását

A francia kormány két új rendeletet adott ki, amelyek kimondják, hogy Franciaország azonnali hatállyal felfüggeszti az Ukrajnában és Oroszországban élő árvák örökbefogadását. A döntés egyelőre három hónapra szól, és nemcsak az új adoptálások elindítására vonatkozik, hanem az olyan folyamatban lévő ügyekre is, amelyekben az ukrán hatóságok még nem adták ki az engedélyt az örökbe adható kisgyermek és az adoptáló szülők első összekapcsolására. Azokat az örökbefogadásokat, amelyek már az utolsó stádiumban vannak, be lehet fejezni, a gyermekeket – Oroszországból vagy azokról az ukrán területekről, ahonnan ez lehetséges – el lehet vinni Franciaországba.

A gyorsan elfogadott határozat célja, hogy megóvja a gyerekeket és az örökbefogadó szülőket is a háború minden veszélyétől. Catherine Russell, az Unicef ügyvezető igazgatója és Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa közös nyilatkozatban figyelmeztettek, hogy háborús vagy más vészhelyzeti esetekben nem szabad örökbefogadásokat engedélyezni, hogy a gyermekek – például egy sikertelen evakuálás közben – nehogy emberkereskedők áldozatává váljanak.

Forrás: bfmtv.com, leparisien.fr

A finn védelmi miniszter szerint jelenleg nem aktuális a NATO-csatlakozás

Mind Svédországban, mind Finnországban élénk társadalmi és politikai diskurzus zajlik a NATO-csatlakozás lehetőségéről. A friss közvélemény-kutatások mindkét országban azt mutatják, hogy a lakosság több mint fele támogatná ezt. Most Stockholm után Helsinki is bejelentette, hogy jelenleg nincs napirenden a NATO-csatlakozás kérdése. Finnország védelmi minisztere ezt azután jelentette be, hogy találkozott amerikai kollégájával, Lloyd Austinnal Washingtonban. Antti Kaikkonen arra hivatkozott, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének most az a legfontosabb feladata, hogy megtalálja a megoldást az ukrajnai helyzet csillapítására, ezért nem ez a legmegfelelőbb időpont az új tagállamok belépésére. A svéd miniszterelnök kedden beszélt arról, hogy az erről szóló népszavazás most nem aktuális, valamint bejelentette, hogy finn kollégájával levelet írtak az EU-nak, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy – a Lisszaboni Szerződés védelmi záradéka alapján – a tagállamok közös feladata megvédeni azon tagokat, amelyek katonai konfliktusba kerülnek.

Forrás: Yle, Aftonbladet

Borítókép: Résztvevők a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tartott kétnapos londoni csúcsértekezlet második napi ülésén (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)