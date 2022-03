Lapozó: Orosz oligarchákkal üzleteltek a svéd hatóságok

Spanyolországban megadják a tartózkodási engedélyt az ukrán állampolgároknak

A spanyolországi miniszterek tanácsa kedden elfogadta az Európai Unió irányelvét, amely a háború elől menekülők átmeneti védelméről szól. A kormány azonban úgy döntött, hogy ezt az új előírást kiterjeszti a már Spanyolországban tartózkodó ukránokra is, akiknek eddig nem sikerült megszerezniük a legális tartózkodáshoz szükséges iratokat. Isabel Rodriguez kormányszóvivő azt mondta: a rendkívüli helyzetre való tekintettel leegyszerűsítik a tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó hivatalos eljárásokat, amelynek segítségével több ezer ukránnak fogják megadni nemcsak a letelepedési, hanem a munkavállalási engedélyt is. Ez azokat érinti, akik most a háború elől menekülve érkeznek Spanyolországba, valamint az ő harmadik országból érkező hozzátartozóikat, továbbá azokat is, akik már február 24-e, vagyis az oroszok inváziója előtt a dél-európai ország valamelyik régiójában próbáltak új életet kezdeni, de még nem tudták legálissá tenni spanyolországi lakhelyüket.

Forrás: abc.es