Lapozó: Közel ezer forintba kerül egy liter gázolaj Svédországban

Ismét ezer migráns támadta meg a melillai határkerítést

Spanyolország és Marokkó hatóságai közösen hiúsították meg az újabb tömeges betörési kísérletet, amely egy héten belül már harmadjára fordult elő az autonóm város határánál. A nagy erővel fellépő rendőrök akciója ellenére legkevesebb négyszáz főnek így is sikerült megmászni a kerítést, de végül nem jutottak át az exklávé területére. A rendőrség tájékoztatása szerint az afrikai migránsok olyan koordináltan és tökéletesen szervezetten érkeznek, hogy egyre nehezebb visszatartani őket. Ismét katonai bevetéshez hasonló akciókat szerveztek, melyek részeként több csoportra osztódva próbálták elterelni a határrendészek figyelmét, ám a behatolásgátló rendszer időben értesítette a csapatokat az eseményekről. A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint a marokkóiak rohamfelszereléssel próbálták visszaszorítani a tömeget, könnygázt is használtak. Melilla határát múlt héten először körülbelül 2.500, majd 1.200 szubszaharai állampolgár rohamozta meg és több száz főnek sikerült illegálisan átjutnia Spanyolországba. A migránsok szokatlan agresszivitása miatt a belügyminisztérium több mint száz fővel növelte a határon állomásozó csendőrök létszámát.

Forrás: Rtve.es

Újra megemelkedtek a koronavírus-fertőzések száma Olaszországban

Hollandiához és Svájchoz hasonlóan Olaszországban is megemelkedtek az esetszámok. A hét első napján mért koronavírussal fertőzöttek száma növekedő tendenciát mutat az előző héthez képest. Megközelítőleg négyezer beteggel többet regisztráltak. Aggodalomra ad okot, hogy a kórházi kezelésre szorulók és intenzív osztályon kezeltek száma is emelkedik. Virológus szakértők szerint ez oda vezethető vissza, hogy a lakosság figyelme lankad, kevésbé figyelnek oda a korábban alkalmazott előírásokra, bár Olaszországban a szájmaszk használata továbbra is kötelező a zárt terekben.

Forrás: Liberoquotidiano.it

A francia vállalatok nem akarnak kivonulni Oroszországból

Miközben már számos nemzet multinacionális vállalata szüntette be vagy függesztette fel - akár önként - oroszországi tevékenységét, ugyanez a lépés csak néhány francia vállalatra igaz. A francia

vállalatok többsége ugyanis tovább folytatja gazdasági tevékenységét a 144 millió lakosú országban, különösen az agrár- és az élelmiszeripari szektor szereplői. A francia-orosz gazdasági kamara adatai szerint összesen 1200 francia cég működik Oroszországban. Ezek nem csak 160 ezer orosz állampolgárnak biztosítanak munkalehetőséget országszerte, hanem jelentős szerepük is van az orosz lakosság élelmezésében, ellátásában is.

Forrás: aa.com.tr

Közel ezer forintba kerül egy liter gázolaj Svédországban

A hétfői kőolajárrobbanást követően Svédországban az amúgy is rekordmagas árak drasztikus mértékben emelkedtek tovább. Keddtől másfél svéd koronával (54 Ft) nőt a gázolaj, és egy koronával (36 Ft) a benzin literenkénti ára. Jelenleg közel huszonhét koronába, azaz körülbelül 970 Ft-ba kerül egy liter gázolaj, míg a benzin ára huszonhárom korona, mintegy 830 forint. Tavalyhoz képest tíz koronával magasabb a dízel ára a skandináv országban, ami a kőolaj világpiaci árának emelkedése mellett a gázolajra kivetett extra környezetvédelmi adóval is magyarázható. A szociáldemokrata svéd kormány eddig elzárkózott az üzemanyagok adójának mérséklésétől, de most Mikael Damberg pénzügyminiszter azt nyilatkozta, a kabinet vizsgálja, hogyan tudnának csökkenteni a svéd háztartások terhein.

Forrás: SVT

Borítókép: illusztráció (Fotó: Bugnyár Zoltán)