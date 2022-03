Lapozó: Molotov-koktélt dobtak az orosz kulturális központra Párizsban

Bírálják és bojkottálják az Oroszországban működő amerikai multikat

Az amerikai tulajdonú multinacionális nagyvállalatok többsége az önszankcionálást választotta, és beszüntette tevékenységét Oroszországban, hogy szolidaritást vállaljon Ukrajnával. Mindezt annak ellenére tették, hogy sokukra nem is vonatkoznak az amerikai kormány hivatalos szankciói. Akadnak azonban olyan mamutvállalatok is – például a McDonald’s, a Pepsi, a Coty, az Estée Lauder, a Mondelez vagy a Kimberly-Clark –, amelyek eddig nem hagyták el a hatalmas orosz piacot, és amelyek ezért széleskörű társadalmi nyomás alá kerültek hazájukban.

Az amerikai közösségi hálózatokat ellepték a #BoycottMcDonalds és a #BoycottPepsi hashtagek, de számos önszankcionáló vállalat és amerikai egyetem is bírálja az orosz lakosságot továbbra is kiszolgáló cégeket. A Yale Egyetem például listázza a megítélése szerint renitens vállalatokat, és rámutat, hogy például a Dél-afrikai Köztársaság apartheid rendszerének megdöntésében is fontos szerepe volt a területről tömegesen kivonuló kereskedelmi vállalatoknak. Az Indianai Egyetem etika tanszékének professzora, Tim Fort szerint „itt az ideje, hogy [a McDonald’s, a Pepsi és társai] végre eldöntsék, melyik oldalon állnak”.

