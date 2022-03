Lapozó: Oroszország szíriai zsoldosokat bérelhetett fel

Bulgáriában kétszázezer betölthető állás várja az ukrán menekülteket

„Bulgáriában a munkáltatók és a kormányhivatalok is készen állnak arra, hogy előírásokat és szabályzatokat módosítsanak, és ezzel lehetővé tegyék az ukrán menekültek alkalmazását” – jelentette be Zsaszmina Szaraivanova, a munkáltatók érdekeit védő bolgár szervezet szakértője. Szaraivanova szerint Bulgáriában jelenleg eléri a kétszázezret a betöltetlen álláshelyek száma, s ezeket örömmel ajánlanák fel a háború elől Bulgáriába menekült ukrán állampolgároknak. A pozíciók többsége a szolgáltatószektorban, a turizmusban és a nehéziparban található.

Szaraivanova emlékeztetett, hogy Bulgária volt az első európai nemzet, amely információs weboldalt indított az ukrán menekülteknek, valamint a segítőknek és az adományozóknak, és amely portál mind a három csoport számára információt szolgáltat az őket érintő területekről. A bolgár munkáltatók szervezete azt javasolja a szófiai kormánynak, hogy ugyanezen a portálon tegyék közzé az ukránok számára elérhető álláslehetőségeket, valamint a munkát keresők ugyanitt publikálhassák képzettségüket és szakmai tapasztalataikat.

Korlátozzák a napraforgóolaj vásárlását a spanyolországi szupermarketek

Spanyolország legnagyobb üzletláncai megkezdték az értékesítés szabályozását az orosz–ukrán háború miatt. Az elmúlt napokban szélsőségesen megugrott a napraforgóolaj ára, emiatt az emberek elkezdték felvásárolni a teljes készletet, attól tartva, hogy az ár tovább emelkedik vagy termékhiány alakul ki. A szupermarketek ezért úgy döntöttek, hogy csakúgy, mint a koronavírus-járvány kezdetén, megszabják, hogy egy fő legfeljebb hány darab árut vehet. A szigorítást első körben a napraforgóolajra terjesztették ki, amelyből mostantól a legtöbb üzletben egy ember legfeljebb öt litert vásárolhat. Vannak azonban olyan boltok is, amelyek még szigorúbb korlátozásokat vezettek be, fejenként napi két liter olaj vásárlását engedélyezik. A szupermarketek spanyol szövetsége nyugalomra próbálja inteni az embereket, mondván: vannak alternatívák a terméket és a beszerzési lehetőségeket illetően is. Emellett hangsúlyozzák, hogy Spanyolország is vezető szerepet tölt be a növényi zsiradékok előállításában. Hozzátették azt is, hogy a spanyol élelmiszerláncok elegendő a kapacitásuk a piac ellátására.

Oroszország szíriai zsoldosokat bérelhetett fel

A The Wall Street Journal internetes oldala vasárnap este arról számolt be, hogy az orosz haderő Szíriában toborozza a városi hadviselésben jártas szíriai harcosokat. Az amerikai elemzés szerint Oroszország – amely 2015 óta vesz részt szíriai katonai hadműveletekben – az elmúlt napokban kezdte meg a szíriai katonák toborzását, kifejezetten azzal a céllal, hogy a hadviselésben szerzett tudásukra támaszkodjon a Kijev – és más ukrajnai városok – elleni végső inváziójában. A The Wall Street Journal szerint a felbérelt szíriai zsoldosok létszámáról egyelőre nem szivárogtak ki információk, azonban arról igen, hogy néhányan már – az amerikai lap állítása szerint – meg is érkeztek Oroszországba. A Deir Ezzor24, szíriai hírportálra hivatkozó amerikai lap szerint az orosz toborzók 200-300 amerikai dollár zsoldot ajánlanak a szíriai harcosoknak, akiknek őrző-védő szerepet szánnak az elfoglalt ukrán területeken.

