Az ukrajnai háború miatt dőlhet be a bolgár kormánykoalíció

Friss közvélemény-kutatások szerint zuhanórepülésben van a december közepe óta kormányzó négypárti koalíció népszerűsége Bulgáriában. Ez többek között az országban kialakuló energiaválságnak − amely az orosz gázcsapok elzárására vezethető vissza −, valamint a kormány erősen oroszellenes retorikájának és intézkedéseinek tudható be. A jelenleg ellenzékben lévő Bojko Boriszov Polgárok az Európai Bulgáriáért (GERB) pártja népszerűsége 3,3 százalékkal előzi meg a legnagyobb kormányzópárt támogatottságát, a Kiril Petkov−Aszen Vaszilev duó által vezetett Folytatjuk a változást pártét.

A kormány egészének népszerűsége 35 százalékról 19-re csökkent, elutasítottsága 23 százalékról 48-ra nőtt.

A kormánypártok támogatottságának csökkenése mellett az ukrajnai háború a kormánykoalíció egységét is veszélybe sodorhatja, ugyanis a pártok álláspontja sok kérdésben ellentétes.

Szerdán Kiril Petkov kormányfő koalíciós partnereivel Kijevbe utazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon. Zelenszkij az egyeztetést követő kétoldali közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy „nagyon fontos megállapodás született ukrán katonai felszerelések bolgár gyártóüzemekben történő javításáról, illetve, hogy Ukrajna használhatja a bulgáriai várnai kikötőt mezőgazdasági termékeik exportjára”.

Ez újabb törést eredményezett a koalícióban, ugyanis a két kisebbik partner álláspontja szöges ellentétben áll egymással.

A Kornelia Ninova vezette bolgár szocialisták már korábban figyelmeztettek, hogy amennyiben Bulgária fegyvert ad Ukrajnának, kilépnek a szövetségből. A másik koalíciós partner, a Demokratikus Bulgária pedig kijelentette, ha a parlament elutasítja az ukrajnai fegyverszállításokat, akkor a pártjuk nem látja értelmét a kormányban való maradásnak. Ez a kérdés a közelgő, május 4-i rendkívüli parlamenti ülésen dőlhet el, így ez kiemelten fontos nap lehet a kormány jövőjének szempontjából.

Ukrajna katonai támogatása mellett az energiaválság is bedöntheti a törékeny koalíciót. A Gazprom kedden értesítette a lengyel és bolgár importőr vállalatokat, hogy szerdától elzárja a gázcsapokat, mivel a két ország nem hajlandó orosz rubelben teljesíteni a fizetéseket. Aszen Vaszilev kormányfőhelyettes azzal próbálta nyugtatni a közvéleményt, hogy lesz gáz, csak húsz százalékkal drágábban.

Egyes értesülések szerint azonban a kormány nem kizárólag Ukrajna melletti kiállása miatt nem teljesítette az orosz fél által kért tranzakciót.

A Pik hírportál információi szerint Petkov és Vaszilev nagyszabású tervet dolgoztak ki a bolgár energiaszektor megdézsmálására. Ahelyett, hogy a kormány számlát nyitott volna valamelyik orosz bankban, Petkov és Vaszilev továbbra is a régi számlára utalták a pénzt. A cél éppen a gázszállítások felfüggesztése volt, áthárítva a felelősséget az orosz óriáscégre és az előző bolgár kormányra. Az állítólagos terv részeként magukat „megmentőként” állították volna be, akik közvetítőkön keresztül hozzák be az alternatív gázszállításokat, megvédve ezzel a bolgár népet a válságtól.

Erre figyelmeztetett Bojko Boriszov ellenzéki vezető is, aki szerint a földgázszállítók közvetítő tevékenységével havi 50–75 millió eurót lophatnak ki a rendszerből.

Vagyis az egész egy nagy átverés, amiből pénzt lehet kinyerni. A hírportál szerint a közvetítők visszatérésével és a földgáz árának emelésével járó konstrukció csak az első lépés a két politikus nagyszabású tervében, a következő szint az állami vállalatok összevonása lenne a Bolgár Energia Holding égisze alatt, hogy azok privatizálhatók legyenek. Amennyiben sikeres lesz a terv, úgy a gáz ára Bulgáriában negyven-ötven százalékkal is nőhet, ami közvetlenül érintene minden árut és szolgáltatást.

Borítókép: Kiril Petkov bolgár kormányfő (balra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: EPA-EFE/Szergej Dolcsenko)