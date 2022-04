Bőven van dolguk a hatóságoknak a magyar–szerb határ mindkét oldalán

Az erdészek arra panaszkodnak, hogy a migránsok kivágják az egészséges fákat, azzal tüzelnek.

A természetben okozott károk mellett a mostani különösen száraz időszakban ez a tevékenység tűzveszélyes. A magyar és a szerb oldalon lévő erdő összekapcsolódik, az így keletkezett tűz, ha nem veszik észre időben, Magyarországra is átterjedhet.

A bevándorlók egyébként rengeteg szemetet hagynak maguk mögött, az erdészeknek nincs elég emberük arra, hogy azt összegyűjtsék.

Fotó: V4NA Hírügynökség

Nagyobb migránscsoportot gyűjtött össze a szerb rendőrség

A szerb belügyminisztérium munkatársai a csendőrséggel és a menekültügyi főbiztossággal együttműködve 180 migránst gyűjtöttek be az erdőből. A képek tanulsága szerint már régóta ott lehettek, hiszen tűzhely, kémény, padló, matracok, pokrócok, kávéscsészék is voltak a „lakban”, sőt még képet is ragasztottak a sátor falára.

Tíz táborhelyen harminc sátort találtak a rendőrök a magyar határtól mindössze pár kilométerre fekvő Palicson, Makkhetesen és Tavankúton, de illegális bevándorlókra bukkantak a szabadkai vasútállomás melletti elhagyatott épületekben is.

A migránsokat az akciót követően befogadóközpontokba szállították, ahol megfelelő ellátásban részesülhetnek. Ezek a helyek nyitottak, így az illegális bevándorlók szabadon járhatnak-kelhetnek ki és be. Emiatt semmi sem garantálja, hogy a most összegyűjtött migránsok pár óra múlva nem lesznek ismét a határkerítés mellett.

Csaknem száz illegális bevándorlót fogtak el a magyar rendőrök

A határ másik oldalán, a magyarországi Bács-Kiskun megyében is akcióztak a rendőrök szerda hajnalban. A Police.hu tájékoztatása szerint 96 külföldit tartóztattak fel Katymár, Bácsalmás, Kelebia és Hercegszántó térségében. Az illegális migránsok szír, török, iraki, pakisztáni és indiai állampolgárnak vallották magukat, és jogellenesen jutottak be az ország területére.

Fotó: V4NA Hírügynökség

A határsértők sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.