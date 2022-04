Bucsába látogatott Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy mielőbb üljön vele tárgyalóasztalhoz. Erről az államfő a Kijev megyei Bucsában tett látogatásakor beszélt videófelvételen, amelyet irodája tett közzé hivatalos honlapján.

– Minél tovább halogatja az Oroszországi Föderáció a csúcstalálkozót, annál rosszabb lesz neki – hangoztatta Zelenszkij. Kifejtette, hogy mindennap ugyanis, amikor ukrán csapatok felszabadítanak egy területet, láthatóvá válik, mit tettek ott az orosz katonák.

Az elnök szavai szerint nap mint nap találnak holttesteket vagy megkínzott embereket azokon a településeken, amelyeket visszavesznek az orosz erőktől.

Bucsa település felett a múlt héten vették vissza az ellenőrzést az ukrán erők. A hatóságokra hivatkozó ukrán híradások szerint a településen tömegsírokat találtak mintegy háromszáz halottal, és több tucat agyonlőtt civil holttestét az utcákon heverve, utóbbiak közül többnek össze volt kötözve a keze – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál, hozzáfűzve: Oroszország nem ismeri el, hogy az ő katonái kegyetlenkedtek volna Bucsában. Moszkva azt állítja, hogy egyetlen polgári személy sem vesztette életét a Kijev környéki településen, amíg orosz ellenőrzés alatt volt.

Zelenszkij a hírportál kérdésére elismerte, hogy a Donyeck megyében, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol helyzete most az egyik legsúlyosabb Ukrajnában. Reményét fejezte ki, hogy Törökország kész lesz közvetíteni a kikötőváros helyzetének rendezése érdekében. A török védelmi miniszter múlt szombaton közölte, hogy országa kész hajókat küldeni civilek kimenekítésére Mariupolból.

Vadim Bojcsenko, Mariupol polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy még mintegy 130 ezer civil van a körbezárt kikötővárosban.

Hozzátette, hogy az orosz erők elpusztították a város tulajdonában lévő összes autóbuszt, szám szerint százötvenet. Kifejtette, hogy március 13-án sikerült „folyosót” nyitniuk, hogy a mariupoliak legalább személygépkocsikon elhagyhassák a várost Bergyanszk felé. – Most ez az útvonal működik, de megszakításokkal – mondta, hozzátéve, hogy a Bergyanszk és Zaporizzsja közötti folyosó is működik, de nehézkesen. A polgármester adatai szerint körülbelül kilencvenezer mariupoli lakos tudott Bergyanszkon keresztül Zaporizzsjába távozni. Mintegy hetvenezer mariupoli pedig a város peremvidékén lévő falvakban rekedt. Bojcsenko hozzátette, hogy az orosz hadsereg teljesen blokkolja Ukrajna minden kísérletét humanitárius szállítmányok Mariupolba szállítására. – Ezenfelül az orosz csapatok nemegyszer ellopják az Ukrajna más részeiből Mariupolba indított segélyszállítmányokat, majd saját adományként osztják szét – állította a polgármester. Hangsúlyozta, hogy mostanáig egyetlen ukrán evakuációs buszt sem engedtek be az orosz erők Mariupolba.