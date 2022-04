Elérhetetlen közösségi oldalak, kijárási tilalom Srí Lankán

Srí Lanka kormánya blokkolta a hozzáférést a közösségi oldalakhoz, és 36 órás kijárási tilalmat hirdetett, miután az országban megmozdulásokra került sor az emelkedő élelmiszer- és üzemanyagárak miatt – írta a BBC brit műsorszolgáltató vasárnap. A kijárási tilalom ellenére több tucat ellenzéki képviselő gyűlt össze Szadzsit Premadasza ellenzéki vezető otthona előtt vasárnap, és indult meg a főváros központjában található Függetlenség tér felé. Megmozdulásuknak a hadsereg vetett véget. Az utcán csak azok tartózkodhatnak, akik írásos hatósági engedéllyel rendelkeznek. A kijárási tilalom szombat alkonyatkor kezdődött, és hétfő reggel hatig tart. A fővárost, Colombót is magában foglaló Nyugati tartományban 664 embert vettek őrizetbe a kijárási tilalom megsértéséért – mondta el egy rendőrségi tisztségviselő.

A Facebook, a Twitter, az Instagram és a WhatsApp elérhetetlenné vált az országban

– írta az internet-hozzáférést monitorozó NetBlocks a Twitteren.

Az értesülést a helyi rendőrség is megerősítette. A korlátozások célja az újabb tüntetések elkerülése. A feldühödött tömeg csütörtökön autókat gyújtott fel Gotabaja Radzsapaksza elnök otthonának közelében, valamint összecsapott a rendőrökkel. Legalább kéttucat rendőr megsérült. Pénteken őrizetbe vettek 53 tüntetőt. A helyi média szerint elfogtak és megkínoztak öt sajtófotóst. A kormány azt ígérte, kivizsgálja az ügyet. A tiltakozások átterjedtek az ország más részeire is. A megmozdulások nyomán az elnök rendkívüli állapotot hirdetett pénteken, és utcára vezényelte a katonaságot.

A tüntetők nemcsak az elnök, hanem az országban nagy befolyású Radzsapaksza család hivatalos tisztséggel rendelkező tagjainak távozását is követelték.

Gotabaja Radzsapaksza bátyja, Mahinda, a miniszterelnöki, fivére, Baszil pedig a pénzügyminiszteri posztot tölti be. Egy másik testvérének és egy unokaöccsének szintén jutott hely a Srí Lanka-i kabinetben. A dél-ázsiai szigetország 1948-ban megszerzett függetlensége óta nem látott gazdasági nehézségekkel küzd, amelyeket tovább súlyosbított a koronavírus-járvány és ennek nyomán a turizmusból származó bevételek elmaradása. Szakértők szerint a 22 millió lakosú Srí Lanka erősen eladósodott és sürgősen pénzre van szüksége, hogy üzemanyagot, földgázt, élelmiszert és gyógyszereket importálhasson. Az országban naponta órákig nincs áramszolgáltatás az üzemanyaghiány miatt, és az élelmiszerárak is elszabadultak. A colombói vezetés újabb indiai és kínai hitelekre van ráutalva, és a Nemzetközi Valutaalaptól is segítséget kért.

Borítókép: A Srí Lanka-i kormány és a gazdasági válság ellen tiltakozó emberek Srí Lanka fővárosában, Colombóban 2022. március 30-án. (Fotó: MTI/EPA/Chamila Karunarathne)