Fej fej mellett Emmanuel Macron és Marine Le Pen

Noha a francia törvények szerint a szavazóhelyiségek vasárnap 8 órakor esedékes lezárultáig a sajtó nem tehet közzé részeredményeket az elnökválasztásról, a belga sajtó nem érzi magára kötelező érvényűnek a francia embargószabályt, a La Libre című lap által közzétett 7 órás eredmények alapján pedig azt látszik, hogy Emmanuel Macron jelenlegi államfő kevesebb mint egy százalékponttal vezet a legnagyobb riválisának számító Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke előtt.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a korábbi elnökválasztások idején levont tanulságok szerint az utolsó órában is sokat fordulhat az eredmény. A francia sajtó 8 óra után teszi közzé az első exit pollokat.

Az orosz–ukrán konfliktusban vállalt közvetítői szerepe miatt Macron – aki öt évvel ezelőtti megválasztása óta folyamatosan a felmérések élén állt – szinte egyáltalán nem fordított időt a kampányra, sőt programját is csupán alig három héttel a választások első fordulója előtt ismertette. A megmérettetés előtti utolsó két héten publikált közvélemény-kutatások eredménye ugyanakkor már azt jelezte, hogy folyamatosan olvad a különbség a jelenlegi elnök és a legfőbb riválisának számító Le Pen között, mégpedig olyannyira, hogy a különbség a háromszázalékos hibahatár alá csökkent, a Nemzeti Tömörülés elnökének győzelme tehát most először volt matematikailag is lehetséges.

Borítókép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés párt vezetője és elnökjelöltje (k) sajtótájékoztatót tart, miután leadta voksát a francia elnökválasztás első fordulójában az észak-franciaországi Henin-Beaumont egyik szavazóhelyiségében 2022. április 10-én. (Forrás: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)