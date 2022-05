A befagyasztott orosz vagyonból állítanák helyre Ukrajnát

Ukrajna háború utáni helyreállítását a szankcionált orosz vagyonok elkobzásával kell finanszírozni − jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az Interfax-Ukrajina ukrán hírügynökségnek adott interjúban. A belga politikus által felvázolt terv összhangban áll Joe Biden amerikai elnök április végén benyújtott hasonló törvényjavaslatával. Michel arról is beszámolt, hogy az unió már napirendre tűzte a folyamat kidolgozását.

Habár ezen szavak hangzatosak, az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy nagyon bonyolult jogi procedúráról van szó, amellyel már korábban is próbálkoztak, kevés sikerrel.

Míg a szankciókról az unió tagállamai közösen döntenek, addig végrehajtásuk az államok saját jogszabályai szerint történik, amelyek gyakran eltérnek egymástól, más követelményeknek kell teljesülnie az ilyen gyakorlat megvalósításához. Ennek összehangolása is rengeteg időt venne igénybe. Ezenfelül a szankciók megtámadhatók, többek közt az Európai Unió Bíróságán is.

Korábban Viktor Janukovics volt ukrán elnök, vagy éppen Hoszni Mubarak korábbi egyiptomi államfő is nyert szankciókkal kapcsolatos pert az unióval szemben.

Emellett az orosz oligarchák vagyonának szerteágazó eloszlása is tovább bonyolítja a folyamatot, gyakran offshore számlákon pihennek az összegek, amelyek felderítése is hosszú hónapokba, akár évekbe telhet.

Habár Oroszország mint állam viszonylag kevés fórumon tudná megtámadni a vagyonelkobzásról szóló esetleges döntést,

azonban a vagyontárgyak és értékek tulajdonosai fordulhatnak az adott államok bíróságaihoz és valószínűleg nem is reménytelenül.

Biden már említett törvényjavaslata után − amelynek mintáját követheti majd az uniós gyakorlat − több amerikai emberi jogi szervezet is kritikát fogalmazott meg, ugyanis számos pontban sérti az Egyesült Államok alkotmányát. Amennyiben ezen pontokat nem orvosolják, úgy a vagyonuktól megfosztott orosz oligarchák jó esélyekkel fordulhatnak az amerikai bíróságokhoz.

A Centre for Economic Policy and Research amerikai kutatóintézet friss becslése szerint a háború végére akár az ötszázmilliárd dollárt is elérheti a keletkezett veszteségek értéke, az ukrán vezetés adatai pedig ennél sokkal rosszabbak: ők ezermilliárd dollár fölé teszik ezt a számot.

Borítókép: A Fiji partjainál a napokban lefoglalt Amadea luxusjacht (Fotó: AP/Leon Lord)