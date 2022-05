A kommunizmus után az egyháznak a liberális diktatúrát is túl kell élnie

Újabb magyar zarándokház ünnepélyes átadására és megáldására került sor a hétvégén Rómában. A Villa Mater Redemptoris már korábban is ismert és kedvelt szállása volt az olasz fővárosba látogató magyaroknak.

Magyarország kormánya és a püspöki kar jóvoltából mostantól megújult külsővel várja a zarándokokat.

Az Isteni Megváltó nevet viselő szerzetesrend a kommunizmust követően külföldre menekült, tagjai a hatvanas években külföldi támogatással kezdtek bele a ház építésébe. 2019-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) megvásárolta az ingatlant, ezt követően jelentős állami támogatással valósították meg a villa teljes körű modernizálását.

A Villa Mater Redemptoris ünnepélyes megáldását és átadását, majd az ezt követő szentmisét Veres András, az MKPK elnöke celebrálta. A püspök megáldotta a házat, munkatársait és mindazokat, akik a jövőben oda látogatnak. Elmondta, hogy a ház az Örök Városba érkező zarándokokat fogadja, miközben lehetőséget biztosít egymás jobb megismerésére, a szellemi, kulturális és lelki értékekben való növekedésre, a testvéri és családi kapcsolatok elmélyítésére.

Jó egészség, jóság, szelídség, az erény diadala, türelem, alázat és hálaadás járja át mindig a ház lelkiségét

– hangzott el a püspök áldó imádságában.

A villát alapító szerzetes nővérek hősies bátorságát és kitartását méltatta ünnepélyes felszólalásában Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára. – Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy az 1950-es évektől, az elűzetés időszakától kezdve a rend nővérei folytatták az Isten által rájuk bízott szolgálatot az oktatás, a beteg- és idősgondozás területein. Nekik köszönhetjük, hogy most mi is itt lehetünk Rómában, hiszen építésének, működtetésének áldozatos munkáját a nővérek végezték évtizedeken keresztül. Bátorság kellett, hogy ne vesszen el a ház, és ne kerüljön más kezére. Magyarország kormánya ezt szerette volna megköszönni a ház felújításhoz szükséges állami támogatáson keresztül, a Magyar Katolikus Püspöki Kar pedig azért vásárolta meg az épületet, hogy hosszú távon is biztos kézbe kerüljön – mondta az államtitkár.

Soltész Miklós a beszédében arra is kitért, hogy a kommunizmus után az egyháznak a liberális diktatúrát is túl kell élnie.

– Látjuk az elmúlt hetekben, hónapokban és években, hogy a kereszténységet szerte a világban támadások érik, ezek a támadások próbálják egyházainkat, nemzeteinket tönkretenni, egyházakat és nemzeteket egymással szembe fordítani. Erre a válasz nem más, mint a kereszténység megerősítése, az a bátorság, amelyet a nővéreken keresztül az elmúlt két évtizedben Magyarországon és itt, Rómában is megtanulhattunk – tette hozzá.

Németh Norbert atya, a ház működtetését végző Szent István Alapítvány elnöke a záróbeszédében elmondta, óriási lehetőség, hogy a magyar zarándokoknak otthonuk van Rómában. A házban továbbra is szolgálatot betöltő nővérek a zarándokok lelki elmélyülését segítik, ahogyan azt korábban is tették. Megköszönte a felújítási munkálatokban részt vett magyar közösség áldozatvállaló fáradozását.

Az ünnepélyes szertartásokon részt vett Tóth Tamás, a püspöki kar titkára, Bathó György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára és Érszegi Márk Aurél, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója.

Borítókép: Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke (Fotó: Jánosi Dalma)