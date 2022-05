Átfestették Székelykő csúcsjelzőjét, ahol Novák Katalin járt

Probléma megoldva!– írta George Simion, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pártelnöke a Facebook-oldalán közzétett fotó mellé, amelyen az látható, hogy immár román nemzeti színekre van festve a torockói Székelykő csúcsán található egyik jelzőkő, és egy román lobogót is hozzáerősítettek – írja a Mandiner.Mint ismeretes, múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök a páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste erdélyi magánlátogatásán, és egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre is feljutott. Erről több fotót is közzétettek – az egyiken az államfő a magyar nemzeti színekre festett csúcsjelző kő mellett áll.