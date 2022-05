Brit védelmi miniszter: Senki nem akarja megtámadni Oroszországot

A brit védelmi miniszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök állításai ellenére senki nem akarja megtámadni Oroszországot. Ben Wallace hétfőn a brit fegyveres erők londoni múzeumában tartott sajtótájékoztatóval egybekötött előadást az ukrajnai háborúról. Reagált arra is, hogy Putyin a náci Németország felett aratott győzelem 77. évfordulóján rendezett moszkvai díszszemlén kijelentette: Oroszország az ukrajnai katonai fellépéssel saját területei elleni agressziót akadályozott meg. Wallace a londoni rendezvényen úgy fogalmazott: Putyin az elmúlt hónapokban és években számos „mesébe illő kijelentést” tett, amelyek „még szórakoztatók is lehetnének, ha nem lennének ennyire tragikusak”. A brit védelmi miniszter kijelentette:

senki nem tervez inváziót Oroszország ellen, és Putyin visszatérő állításaival ellentétben a NATO nem kerítette be Oroszországot.

Hozzátette: a NATO-országokkal közös orosz határszakasz Oroszország külső határainak mindössze a hat százalékát teszi ki, és „ez aligha nevezhető bekerítésnek”. „Nyilvánosan és kategorikusan kijelentem, hogy sem Nagy-Britannia, sem a NATO, sem Kelet-Európa nem tervez és soha nem is tervezett Oroszország elleni inváziót” – fogalmazott hétfői sajtótájékoztatóján a brit védelmi tárca vezetője. Ben Wallace a sajtóértekezletet megelőző előadásában a moszkvai díszszemléről szólva azt mondta: helyes cselekedet a tisztelet megadása azoknak a millióknak, akik áldozatos módon hozzájárultak Európa felszabadításához a fasizmus és a náci rémuralom alól. A kiprovokálatlan ukrajnai konfliktus azonban az Európát felszabadító katonákat is szégyenbe hozza, és azokat is, akik a moszkvai Vörös téren elődeik emlékének adózva hétfőn felvonultak – mondta a brit védelmi miniszter. Kijelentette:

az orosz hadsereget a vezérkar felkészületlenül vezényelte Ukrajnába.

A brit védelmi miniszter szerint rossz minőségű volt a hadműveleti tervezés és előkészítés, az orosz fegyveres erők felszerelése sem volt megfelelő, és mindezt korrupció tetézte. Wallace szerint az orosz katonáknak egészen az ukrán határ átlépéséig nem mondták meg, hogy mi a feladatuk, így lehetőségük sem volt a felkészülésre.

Nem meglepő, hogy ilyen körülmények között 70 kilométernyi előrenyomulás után összeomlott a logisztikai rendszer, az orosz alakulatok ezért a világ legnagyobb közlekedési dugójába ragadtak bele, és gyorsan elfogyott üzemanyaguk és élelmük is

– mondta a brit védelmi miniszter.

Wallace szerint a technikai felkészítés hiányát jelzi, hogy az orosz katonai járművek „olcsó gumijai” rendre defektet kaptak, a teherautók futóműveinek gömbcsuklói eltörtek, és az elhagyott orosz járművekben gyakran találni olyan ukrajnai térképeket, amelyeket még az 1980-as években nyomtattak. Hozzátette: lelőtt orosz Szu–34-es vadászbombázókban találtak olyan GPS-berendezéseket, amelyeket ragasztószalaggal rögzítettek a műszerfalra, hogy a pilóták egyáltalán tudják, merre járnak. A brit védelmi miniszter kijelentette: Putyin és belső köre az Ukrajna elleni invázióval a múlt század totalitárius rezsimjeinek hibáit ismétli meg, cselekedetei a 77 évvel ezelőtt legyőzött fasizmust és zsarnokságot tükrözik.

Borítókép: Ben Wallace brit védelmi miniszter budapesti látogatásán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)