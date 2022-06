Börtönnel is büntethető Japánban az online zaklatás

Hétfőn olyan törvényt fogadott el a japán parlament felsőháza, amely immár szigorúbb szabadságvesztéssel – börtönbüntetéssel – is sújthatja az online zaklatókat. Az intézkedésre – amely egy lépéssel feljebb viszi a könyörtelen társadalmi jelenség elleni harcot – azután került végre sor, hogy a huszonkét éves Kimura Hana nevű professzionális női pankrátor, aki részt vett a Netflix egyik népszerű televíziós valóságshow-jában is, még 2020 májusában öngyilkos lett az őt érő gyűlölködő és gyalázkodó Twitter-üzenetek tömege miatt – idézte fel az esetet a South China Morning Post című hongkongi napilap.

A döntés meghozatalát két évig tartó parttalan vita előzte meg, amelynek középpontjában az állt, hogy a törvényhozók megpróbálták megtalálni a kényes egyensúlyt a halálba kergető szidalmazás szigorúbb törvényi megítélése és a szólásszabadság alkotmány biztosította joga között.

A fő ellenzéki párt, a baloldali Japán Alkotmányos Demokrata Párt és más tömörülés ellenezte az eddigi gyakorlat szigorítását, mondván, hogy az gátolhatja a politikusok és más közszereplők jogos bírálatát. A törvényt végül is a kormányzó jobboldali Liberális Demokrata Párttal kötött kompromisszummal fogadták el, amely szerint három éven belül felül kell vizsgálni a törvény működését: az egyes ítéletek nem érintették-e méltánytalanul a szólásszabadság gyakorlását. Japánban a törvény különbséget tesz a sértegetés és a rágalmazás között, amennyiben az előbbi elkövetője konkrét ok nélkül alázza meg a sértettet – mindkét tett azonban büntetendő. Jelenleg a sértegetésért kevesebb mint harminc nap elzárás vagy kevesebb mint tízezer jen (30 ezer forint) pénzbüntetés jár.

A vonatkozó törvény mostani kiegészítése viszont azt jelenti, hogy hatálybalépése után egyéves börtönbüntetést kaphat az elkövető, ám ez három évre felemelhető, a bírság maximuma pedig háromszázezer jenre (900 ezer forint) emelkedik. Az viszont nem világos, hogy egy sértés mikor válik büntethetővé.

Mindazonáltal az elmúlt két évben három büntetőeljárás is folyt Kimura Hana ügyében. 2020 decemberében Oszaka prefektúrában letartóztattak egy a húszas évei közepén járó fiatalembert, aki elismerte, hogy ő is zaklatta a lányt, mert „nem tudta megbocsátani neki a tévéshow-hoz való hozzáállását”. 2021 márciusában a tokiói ügyészség Kimura elleni online zaklatással vádolta meg a férfit, de nem fogták kötelezően perbe, ahogy ez szokásban van kisebb törvénysértések esetén Japánban. Kilencezer jen (27 ezer forint) bírságot viszont kellett fizetnie, amit a közvélemény igencsak kevesellt. 2021 áprilisában a tokiói rendőrség egy második, Fukui prefektúrába való harmincas férfit is elfogott, aki csak annyit mondott, hogy különösebb oka nem volt a gyalázkodásnak, ő csak a többieket követte. Közben még ugyanezen év januárjában Hana édesanyja, Kimura Kjoko – aki fiatalabb korában szintén profi pankrátor volt – a tokiói kerületi bíróságon feljelentett egy harmadik, Nagano prefektúrabeli férfit, akit csaknem hárommillió jen (kilencmillió forint) kártérítésre perelt a családnak okozott érzelmi gyötrelmek okán, mivel a férfi a lány öngyilkossága után gúnyolódott annak halálán és megvető üzeneteket küldött. 2021 májusában a bíróság kétmillió jen (hatmillió forint) kártérítést ítélt meg.

