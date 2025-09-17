Minősíthetetlen hangnemben támadt a keresztény lakóra a muszlim polgármester

Nemkívánatosnak nyilvánította a város egyik keresztény lakójáta Michigan állambeli Dearborn muszlim polgármestere, Abdullah H. Hammoud – számol be róla az Origo a Fox News amerikai televíziós hálózatra hivatkozva.
Ted Barham a városi tanács múlt heti ülésén emelte fel a szavát az ellen, hogy utcát neveztek el Osama Siblaniról, egy muszlim médiavállalkozóról, aki nyíltan támogatta a Hamász palesztin terrorszervezetet és a Hezbollah libanoni síita terrorszervezetet, és harcra szólított fel.
Az utcanévtáblák avatásán a polgármester és más helyi tisztviselők is részt vettek.
Barham szerint ez olyan, mintha a Hamászról vagy a Hezbollahról neveznének el egy utcát. Szerinte Siblani nevének megjelenése az utcanévtáblákon „provokatív”.
Boldogok a béketeremtők
– idézte Jézus tanítását, hozzátéve, hogy keresztényként a békét szeretné ösztönözni. A polgármester azonban azzal vágott vissza, hogy ha Barhamnek nem tetszik a tábla, ne járjon az érintett útszakaszon, vagy csukja be a szemét.
Bár ön itt él, tudnia kell, hogy polgármesterként nem látom szívesen önt itt. És azon a napon, amikor elköltözik a városból, felvonulást szervezek, hogy megünnepeljük a távozását
– vágta Barham fejéhez, bigottnak, rasszistának és iszlamofóbnak nevezve a keresztény férfit. Az Egyesült Államokban Dearborn rendelkezik a legnagyobb arányú muszlim lakossággal, azonban a környékbeli településeken is sok muszlim él. Dearbornban erős az Izrael-ellenes hangulat. Előfordult, hogy egy Izrael-ellenes tüntetés annyira elfajult, hogy a tüntetők olyan jelszavakat skandáltak, mint „Halál Amerikára” vagy „Halál Izraelre”. A közeli Dearborn Heights pedig nemrég azzal került a címlapokra, hogy arab nyelvű feliratot tett a helyi rendőri jelvényekre.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)