Súlyos balesetet szenvedett a norvég női kézilabda-válogatott autóbusza

Az olimpiai bajnok norvég női kézilabda-válogatott is a novemberi, hollandiai és németországi rendezésű világbajnokságra készül. Ennek jegyében a csapat Csehországba utazott egy felkészülési tornára. Stine Ruscetta Skogrand és Kristine Breistøl arról számolt be, hogy az autóbusz, amin a csapat tagjai utaztak, nekiment egy darunak. A jármű több ablaka betört.

A norvég női kézilabda-válogatott tagjai Csehországban szenvedtek buszbalesetet. Fotó: AFP

Kiderült, hogy a baleset akkor történt, amikor a csapat éppen edzésre ment. Az összes játékos a buszon tartózkodott. Szemtanúk szerint hangos csattanást lehetett hallani az ütközés pillanatában. A Norvég Kézilabda-szövetség szóvivője kiemelte, hogy az ijesztő pillanatok ellenére az összes játékos biztonságban volt, a buszvezető pedig végig megőrizte lélekjelenlétét.

A válogatott kapusa, Eli Raasok ült a legközelebb ahhoz az ablakhoz, amely betört. Azt nyilatkozta, hogy a baleset végződhetett volna sokkal rosszabbul is, mert a daru egy része a buszban kötött ki.

A kapus azt mondta, hogy az ütközés pillanatában ellökte a mellette ülő csapattársát, majd mindketten kiugrottak az ülésből.

Szerencsére így nem sérült meg senki.

Norvégia a novemberi kézilabda-világbajnokságon az első meccsét Trierben játssza le Dél-Korea ellen.