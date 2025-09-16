balesetkézilabdaCsehország

Súlyos balesetet szenvedett a norvég női kézilabda-válogatott autóbusza

A norvég női kézilabda-válogatott autóbusza súlyos balesetet szenvedett Csehországban. Sérülés nem történt, de a játékosok nagyon ijesztő helyzetről számoltak be. A norvég női kézilabda-válogatott a november végi világbajnokságra készül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 16:30
norvég női kézilabda-válogatott
Az aranyérmes norvég női kézilabda-válogatott tagjai a 2024-es párizsi olimpián Fotó: FRANCOIS LO PRESTI Forrás: AFP
Az olimpiai bajnok norvég női kézilabda-válogatott is a novemberi, hollandiai és németországi rendezésű világbajnokságra készül. Ennek jegyében a csapat Csehországba utazott egy felkészülési tornára. Stine Ruscetta Skogrand és Kristine Breistøl arról számolt be, hogy az autóbusz, amin a csapat tagjai utaztak, nekiment egy darunak. A jármű több ablaka betört.

norvég női kézilabda-válogatott
A norvég női kézilabda-válogatott tagjai Csehországban szenvedtek buszbalesetet. Fotó: AFP

Kiderült, hogy a baleset akkor történt, amikor a csapat éppen edzésre ment. Az összes játékos a buszon tartózkodott. Szemtanúk szerint hangos csattanást lehetett hallani az ütközés pillanatában. A Norvég Kézilabda-szövetség szóvivője kiemelte, hogy az ijesztő pillanatok ellenére az összes játékos biztonságban volt, a buszvezető pedig végig megőrizte lélekjelenlétét. 

A válogatott kapusa, Eli Raasok ült a legközelebb ahhoz az ablakhoz, amely betört. Azt nyilatkozta, hogy a baleset végződhetett volna sokkal rosszabbul is, mert a daru egy része a buszban kötött ki. 

A kapus azt mondta, hogy az ütközés pillanatában ellökte a mellette ülő csapattársát, majd mindketten kiugrottak az ülésből. 

Szerencsére így nem sérült meg senki.

Norvégia a novemberi kézilabda-világbajnokságon az első meccsét Trierben játssza le Dél-Korea ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

