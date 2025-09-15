Súlyos balhé robbant ki a Debrecen NB I-es futballcsapatánál?

Vágjunk is bele a közepébe: az NB I.hu labdarúgással foglalkozó szakportál szerint a DVSC NB I-es játékosainak egy része nem kapott fizetést. A lap azt is megjegyezte, hogy erre nagyon régen nem volt példa Debrecenben.

A piros mezes DVSC játékosai nem kapnak fizetést?

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mi történik a DVSC-nél?

A Debrecen idén tavasszal azt jelentette be, hogy a klub csatlakozott a Five Eleven Capital nevű nemzetközi sportszervezethez. A spanyol cég képviselői aztán meg is érkeztek Debrecenbe, s a frigy megköttetett.

Aztán, ahogy az lenni szokott, a dolgok kissé másképpen alakultak. Májusban ugyanis kiderült, hogy a Five Eleven embere, Antonio Cordón, aki a debreceni projekt szakmai irányítója lett volna, időközben a Sevilla FC sportigazgatója lett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Five Eleven Capital nem szerzett többségi tulajdonrészt a Debrecen csapatánál. Ezek után Ike Thierry Zaengel, a cég másik képviselője egyedül maradt Debrecenben.

Neki kellene megteremteni a csapat működéséhez szükséges anyagi hátteret.

A cég így nemhogy többségi tulajdonos nem lesz, de 10 százaléknál nagyobb részesedése sem marad a Lokinál.

Ike Thierry Zaengel most nehéz helyzetben van. Neki kellene minden pénzt előteremtenie, s úgy tűnik, ez nem annyira egyszerű. Ahogy az NB I.hu fogalmazott: a DVSC NB I-es csapatának több játékosa nem kapott fizetést.