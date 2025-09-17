Rendkívüli

Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

BrüsszelUkrajnaEurópai Unió

Az EU csak rosszul járna egy ukrán csatlakozással

Soha nem látott problémákkal kell szembenéznie az Európai Uniónak. Az EU versenyképessége romokban hever, a szomszédban már három éve tart a háború, a migráció pedig lassan megfojtja a kontinenst. A körülmények ellenére azonban a brüsszeli vezetés továbbra is erőlteti Ukrajna EU-s csatlakozását, holott ez csak rontana ezeken a problémákon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 21:29
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az Európai Unió példátlanul nehéz helyzetben van, ez pedig javarészt a brüsszeli vezetésnek köszönhető. A migráció lassan megfojtja Európát, a versenyképesség romokban, a szomszédban zajló háborút pedig az irgalmatlan összegű támogatások ellenére sem sikerült lezárni. Ebben a helyzetben minden józan érv abba az irányba mutat, hogy Ukrajnát nem szabad a tagok közé fölvenni. Ezt azonban a brüsszeli vezetés továbbra sem látja – írja az Origo.

Brüsszelt nem érdekli, hogy az EU csak veszítene Ukrajna csatlakozásával
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már számtalan alkalommal elmondta, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba elsődleges célja a brüsszeli vezetésnek. Ezért pedig mindent meg is tesznek a baloldali politikusok. Az alapvető narratíva az, hogy Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint magunkat támogatni, ez pedig a támogatások összegén is meglátszik. 

Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg.

– nyilatkozta például Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa. 

Ráadásul Ursula von der Leyen arról egyezett meg nemrég Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az EU fegyvereket vásárol Ukrajna számára, a költségeket pedig az európai emberek fogják megfizetni. Ez az akarás egyébként olyan abszurd helyzeteket szül például, hogy az EU saját maga oktatja Ukrajna tárgyalóinak csapatát arról, hogy hogyan is kell letárgyalni egy EU-csatlakozást. 

A valóság azonban az, hogy az Európai Unió csak veszítene az ukrán csatlakozással.

A migráció erősödne az EU-ban

A bevándorlás és az azok okozta problémák jelenleg is az egyik legnagyobb kihívást képezik a blokk országaiban. A nyugati országok társadalmai szépen lassan átalakulnak, a bűnözés pedig korábban elképzelhetetlen mértékeket ölt. A 2015-ös válság idején a befogadás kultúráját hirdető országok szinte mindegyike mára már a saját bőrén érzi az akkori döntés következményeit. 

Ukrajna felvétele azonban komoly kockázatot jelentene ebből a szempontból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelen pillanatban csak a hadiállapot miatt van még hatalmon, hiszen ilyenkor nem lehet szavazást tartani. A háború végével azonban mindenképp nagy változások jönnek az ukrán államigazgatásban. Egy esetleges új választás és azt követő politikai instabilitás azonban az államigazgatásra is rányomná a bélyegét. 

Az efféle zűrzavaros időszak azonban remek lehetőséget jelent az embercsempészek és a migránsok számára. 

Egy szervezetlen vezetésű országban a hatóságok figyelme is megoszlik, ez pedig óhatatlanul a bűnözés malmára hajtja a vizet. Az ilyen idők pedig egyértelműen kedveznek a bevándorlóknak, akik ezeket a gyengeségeket ki is szokták használni.

Európa célponttá válna

Ursula von der Leyen nemrég arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Unió hadban áll. A proxyháború tényét kár lenne tagadni, hiszen Ukrajna fegyverekkel és pénzzel való kitömése egyértelműen a háború részévé teszi a brüsszeli vezetést.

Egy esetleges csatlakozás azonban jogi értelemben is kockázatos háborús helyzetet eredményezne.

Ha Ukrajna csatlakozik, akkor az lényegében felhívás keringőre. Az oroszok már többször jelezték, hogy legitim célpontnak tekintenek mindent olyan országot, amely közvetlenül beavatkozik a konfliktusba, egy esetleges ukrán EU csatlakozás pedig vélhetően elég „beavatkozás” lenne ahhoz, hogy az Ukrajnán kívüli, azonban az ország számára fontos infrastruktúrák célponttá váljanak. 

A gazdasági problémák is fokozódnának 

A legnagyobb veszteséget azonban a mezőgazdaságban okozná Ukrajna felvétele. Az Európai Unió vezetése célként tűzte ki a padlón lévő versenyképesség helyreállítását, eredmény azonban azóta sincs. Ursula von der Leyen nemrég egy olyan vámmegállapodást kötött meg az Egyesült Államokkal, amelynek egyértelmű vesztese a kontinens. Az exportunk után az eddigi 2–3 százalék helyett 15 százalék vámot kell mostantól fizetni, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen jöhetnek be.

Ukrajna felvételével pedig még tovább rontana ezen a helyzeten.

Európa gazdaságának egyik saroköve a mezőgazdaság, amely jelenleg is komoly kihívásokkal néz szembe. A támogatási rendszert pedig éppen most tervezik visszavágni. Amennyiben Ukrajna csatlakozna, úgy szinte bizto, hogy megjelennének az olcsó ukrán agrártermékek. Ezek pedig lényegében ellehetetlenítenék a gazdálkodókat. Az egyébként is megszorítani kívánt földalapú támogatások egy jelentős része pedig feltehetőleg Ukrajnába vándorolna. 

Érdemes azonban arra is gondolni, hogy nem biztos, hogy minden ukrán egy háborúban megtépázott országhoz akarja kötni a jövőjét. 

Az olcsó agrártermékek mellett feltételezhetően hamar megjelennének a vendégmunkások is, akik a gazdaság más területén is felfordulást okoznának, miután lefelé nyomnák a béreket. 

A kérdés tehát már csak az, hogy miért is támogatja Ukrajna csatlakozását az EU. A választ pedig, úgy látszik, nem az európai emberek érdekeiben, hanem a brüsszeli vezetés birodalmi elképzeléseiben kell keresni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

