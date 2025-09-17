Az EU csak rosszul járna egy ukrán csatlakozással

Az Európai Unió példátlanul nehéz helyzetben van, ez pedig javarészt a brüsszeli vezetésnek köszönhető. A migráció lassan megfojtja Európát, a versenyképesség romokban, a szomszédban zajló háborút pedig az irgalmatlan összegű támogatások ellenére sem sikerült lezárni. Ebben a helyzetben minden józan érv abba az irányba mutat, hogy Ukrajnát nem szabad a tagok közé fölvenni. Ezt azonban a brüsszeli vezetés továbbra sem látja – írja az Origo.

Brüsszelt nem érdekli, hogy az EU csak veszítene Ukrajna csatlakozásával

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már számtalan alkalommal elmondta, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba elsődleges célja a brüsszeli vezetésnek. Ezért pedig mindent meg is tesznek a baloldali politikusok. Az alapvető narratíva az, hogy Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint magunkat támogatni, ez pedig a támogatások összegén is meglátszik.

Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg.

– nyilatkozta például Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa.

Ráadásul Ursula von der Leyen arról egyezett meg nemrég Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az EU fegyvereket vásárol Ukrajna számára, a költségeket pedig az európai emberek fogják megfizetni. Ez az akarás egyébként olyan abszurd helyzeteket szül például, hogy az EU saját maga oktatja Ukrajna tárgyalóinak csapatát arról, hogy hogyan is kell letárgyalni egy EU-csatlakozást.

A valóság azonban az, hogy az Európai Unió csak veszítene az ukrán csatlakozással.

A migráció erősödne az EU-ban

A bevándorlás és az azok okozta problémák jelenleg is az egyik legnagyobb kihívást képezik a blokk országaiban. A nyugati országok társadalmai szépen lassan átalakulnak, a bűnözés pedig korábban elképzelhetetlen mértékeket ölt. A 2015-ös válság idején a befogadás kultúráját hirdető országok szinte mindegyike mára már a saját bőrén érzi az akkori döntés következményeit.

Ukrajna felvétele azonban komoly kockázatot jelentene ebből a szempontból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelen pillanatban csak a hadiállapot miatt van még hatalmon, hiszen ilyenkor nem lehet szavazást tartani. A háború végével azonban mindenképp nagy változások jönnek az ukrán államigazgatásban. Egy esetleges új választás és azt követő politikai instabilitás azonban az államigazgatásra is rányomná a bélyegét.

Az efféle zűrzavaros időszak azonban remek lehetőséget jelent az embercsempészek és a migránsok számára.

Egy szervezetlen vezetésű országban a hatóságok figyelme is megoszlik, ez pedig óhatatlanul a bűnözés malmára hajtja a vizet. Az ilyen idők pedig egyértelműen kedveznek a bevándorlóknak, akik ezeket a gyengeségeket ki is szokták használni.