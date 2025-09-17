Tűzszerészek vonultak ki a Charlie Kirk által alapított szervezet székházához

Drámai jelenetek játszódtak le szerdán helyi idő szerint reggel a Charlie Kirk által alapított Turning Point USA székházánál – számol be róla a Daily Mail brit napilap.

A Turning Point USA alapítójára, Charlie Kirkre emlékeznek az épületnél (Fotó: Getty Images via AFP)

Az Arizona állambeli Phoenixben található épülethez egy gyanús csomag miatt vonultak ki a tűzszerészek.

A Turning Point USA-t Charlie Kirk, az egy héttel ezelőtt meggyilkolt politikai aktivista alapította. Kirköt egy a Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen lőtték nyakon, temetésére vasárnap az Arizona állambeli Glendale-ben, a State Farm Stadionban kerül sor.

A Newsmax beszámolója szerint a rejtélyes táskát a nonprofit szervezet épülete előtt fedezték fel. A helyszínre azonnal tűzszerész egységek érkeztek, köztük egy bombakezelő robot és egy speciális védőruhába öltözött szakember. Az épület környékét elővigyázatosságból lezárták, de egyelőre nem tudni, mit találtak a táskában, ha egyáltalán volt benne valami.

UPDATE-

Bomb tech on scene outside @TPUSA campus due to suspicious bag pic.twitter.com/CPwwZEYW7B — John Huddy (@JohnHuddyTV) September 17, 2025

A területet sárga rendőrségi szalaggal kerítették el, és számos rendőrautó sorakozott fel az utcában.

Kirk a Turning Point USA-t mentorával, Bill Montgomeryvel alapította. Montgomery 2020 júliusában, 80 éves korában hunyt el a Covid–19 szövődményeinek következtében. Ő volt az, aki felfedezte a fiatal Kirköt egy egyetemi rendezvényen, és segítette politikai karrierjének elindulását.

Az ügyészség Kirk megölésével Tyler Robinsont gyanúsítja. A 22 éves férfi ellen hét pontban emeltek vádat, és halálbüntetést kértek rá.

Borítókép: A Turning Point USA székháza (Fotó: Getty Images via AFP)