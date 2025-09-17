Elismerte Magyarország mentességét a száj- és körömfájás betegségtől a brit agrártárca

A brit agrártárca felidézte, hogy nemrégiben Németországot is mentesnek nyilvánította az RSZKF-kórtól, és a minisztérium szerdától Magyarországot is átsorolta az állatbetegségtől mentes országok csoportjába.

Csütörtöki hatállyal feloldják a Magyarország ellen hozott kereskedelmi intézkedéseket (Fotó: CFOTO via AFP)

Ez azt jelenti, hogy az érintett termékek nagy-britanniai exportja ezekből az országokból ismét lehetséges, feltéve, hogy az import minden egyéb feltétele is teljesül, és az exporthoz szükséges állategészségügyi exportigazolások hitelesíthetők – fogalmaz szerdai tájékoztatásában a brit szaktárca.

A DEFRA ismertetése szerint a mentesítés vonatkozik Ausztriára is, amelyre a brit minisztérium korábban szintén importkorlátozásokat vezetett be, miután az osztrák határ közeléből is jelentettek magyarországi száj- és körömfájáseseteket.

A brit agrárminisztérium közölte, hogy a Magyarországgal szemben foganatosított kereskedelmi intézkedéseket csütörtöki hatállyal vonja vissza.

A szerdán bejelentett brit mentesítés előzményeként az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal szintén visszaállította Magyarország hivatalos RSZKF-mentes státusát.

A brit szaktárca ugyanakkor hangsúlyozta szerdai tájékoztatásában, hogy az Európai Unióból és több más térségből érkező egyéni utazókra június végén elrendelt, bizonyos húsfélékre és egyéb élelmiszeripari termékekre vonatkozó behozatali tilalom visszavonásig továbbra is érvényes.

Az egyéni beutazók e rendelkezés értelmében nem vihetnek be Nagy-Britanniába egyebek mellett friss húst, hústermékeket, valamint tejet és tejtermékeket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)