Britekre cserélték a franciákat az egykori gyarmatok

– Togo a tagságával törekszik diplomáciai, politikai és gazdasági hálózatának bővítésére. Csakúgy, mint az angolszász világhoz történő közeledésre – indokolta a csatlakozást az AFP hírügynökségnek Robert Dussey, az ország külügyminisztere. Gabonban is úgy vélekednek, hogy komoly lehetőségeket rejt a tagság. Egy, az ország fővárosában élő lakos az AfricaNews hírügynökségnek úgy fogalmazott, „ha a már tag afrikai országokat tekintjük, látjuk, hogy nagyon komoly fejlődési pályára álltak, és például Ghána, Dél-Afrika, Nigéria emiatt is a kontinens modellgazdaságai”.

Az angol az üzlet nyelve. Az angol ajkú világ sokkal dinamikusabb gazdaságilag, mint a francia ajkú. Togo és Gabon ezzel is csalogathatja a befektetőket

– magyarázta a Deutsche Welle német közszolgálati csatornának Jonathan Ndoutoume Ngom egykori gaboni miniszter. Hozzátette: az egykori francia gyarmatok és Párizs viszonyának elhidegülése másutt is jól látható, így Franciaország jobban tenné, ha újraértékelné viszonyát Afrikával.

A Brit Nemzetközösség csúcstalálkozóján nem is vesztegették az időt, máris határozati javaslatot is elfogadott a most már 56 tagú plénum, amelyben az elsivatagosodás és egyéb környezeti kihívások ellen szeretnének közösen fellépni. Ennek megfelelően „élő birtokokat” kell majd minden részesnek kijelölnie a területén, amelyet megfelelő védelemben és gondozásban részesít, valamint létrehoz egy tervet mindezek végrehajtására. Az ENSZ elsivatagosodás elleni szakosított szervének képviselője a csúcstalálkozón kiemelte, hogy a felhívás mind a klímaváltozás elleni harc, mind pedig a gazdasági visszaesések és élelmezésbiztonsági kihívások korában fontos mérföldkő, és hozzájárul a nemzetközösség tagállamainak ellenállóságához.

Csoportkép a résztvevőkről a Brit Nemzetközösség csúcstalálkozóján Kigaliban 2022. június 24-én.

Fotó: Eugene Uwimana

Mozambik – egykori portugál gyarmat – és a Belgiumtól 1962-ben függetlenedett Ruanda után tehát újabb két tagállam jön a volt brit érdekszférán kívülről, ami érdekes távlatokat nyit a formáció jövőjét illetően.

Az utóbbi évek inkább a gyengélkedésről szóltak – Barbados például két éve be is jelentette kilépési szándékát –, azonban az elfogadott határozat, az új tagok megjelenése és a különböző szándéknyilatkozatok egy egykori gyarmatokból álló klubnál előremutatóbb szervezetet sejtetnek.

A nigériai Guardianben tegnap megjelent véleménycikk szerzője szerint a Brit Nemzetközösség bátran építhet az elmúlt évek pozitívumaira, amennyiben célzottabb és újszerűbb módon jeleníti meg magát a nemzetközi kapcsolatokban, szigorúan bünteti a súlyos nemzetközi jogba ütköző bűncselekményeket, támogatja a tengeri mikroállamokat, eléri a határozatban kitűzött Brit Nemzetközösségen belüli kereskedelmi célt, illetve törekszik a befektetések bevonzására.

Borítókép: Paul Kagame ruandai elnök a Brit Nemzetközösség ruandai csúcstalálkozóján Kigaliban 2022. június 25-én (Fotó: MTI/AP/Getty Pool/Dan Kitwood)