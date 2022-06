Több mint 22 ezer afgánt fogadott be Németország a kivonulás után

Tíz hónappal az afganisztáni NATO-misszió befejezése után Németország eddig 22 580 személyt fogadott be Afganisztánból – írja a Junge Freiheit német lap hivatalos dokumentumokra hivatkozva. A cikk szerzője hozzáteszi, hogy a szövetségi köztársasági felvételi eljárás még nem zárult le, vagyis könnyen előfordulhat, hogy tovább növekszik az Afganisztánból áttelepítettek száma. A Junge Freiheit birtokába jutott jelentésben 17 másik NATO-tagállam is szerepel, és ebből kiderül, hogy egyetlen más ország sem fogadott be annyi embert, mint Németország. Sőt, az összes többi ország együttesen összesen 15 635 személyt telepített át Afganisztánból.