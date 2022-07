Első hiperszonikus rakétáival Amerika behozhatja hátrányát a szuperhatalmak fegyverkezési versenyében

A Pentagon amerikai légierő megerősítette, hogy kedden Kalifornia partjainál másodszor is sikeresen tesztelte a levegőből indítható gyorsreagálású fegyver (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW) hordozórakétáját. A Reuters jelentése szerint már szerdán beszámolt a Lockheed Martin–183A újabb tesztjéről, amelynek során a hordozórakétát egy B–52H Stratofortress szárnya alá rögzítették a magasban, mielőtt kilőtték volna.

A Lockheed közleménye szerint az első sikeres, májusi próbálkozás után a jelenlegi teszt megerősítette, hogy „az ARRW már képes biztonságosan leválni a hordozójáról, elérni és elviselni az üzemi hiperszonikus sebességet, valamint fontos adatokat gyűjteni a további repülési tesztekhez”. A korábbi próbálkozások alkalmával a rakétát nem tudták kilőni a bombázógépről, a kudarc oka pedig egy tervezési probléma volt, amely feszültség-instabilitást okozott a repülőgép ellátásáról a rakéta saját meghajtására történő átváltás közben.

Heath Collins, a légierő dandártábornoka, programvezető tiszt kijelentette, hogy

a gyorsítórakéta tesztsorozata elérte az elsődleges és másodlagos célokat, így még ebben az évben megkezdik az ARRW teljes körű tesztelését.

A hírügynökség jelentése ugyanakkor kitér egy másik hiperszonikus fegyver tesztjére is: a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) szintén első ízben tesztelte sikerrel Operational Fires elnevezésű hiperszonikus fegyverét az új-mexikói White Sands Missile Range-en. Az ARRW-vel szemben az OpFires egy földi indítású rendszer, amely áthatolva a modern ellenséges légvédelmen, gyorsan és pontosan támadja a rövid idő alatt pozíciót változtatni képes célpontokat is. A Lockheed Martin koncepciója szerint a DARPA fegyverét éles harci helyzetben Ukrajnában vetnék be először, amit a már odaszállított HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) hordozórakétákkal oldanának meg a helyi erők.