Afganisztán ma biztonságosabb, de elszigeteltebb

A tálib hatalomátvétel Európára gyakorolt hatása az Eurostat által készített, és az Euronews hírportál által publikált menekültügyi adatokon jól látszik. Ezek alapján egyértelmű, hogy a menekültkérelmek száma jócskán megnövekedett az amerikai csapatok kivonulását követően: mintegy kétszer annyi kérelmet adtak be 2021 szeptemberében, mint júliusban, a kivonulást követő utolsó teljes hónapban. Az új kérelmek száma éves szinten is magasnak mondható; a 2021-es számnál (99 775) 2014 óta csak 2015-ben (178 510), valamint 2016-ban (183 430) volt magasabb. A legtöbb afgán menekült Németországba (23 940 fő), Franciaországba (13 730), Ausztriába (9625) és Bulgáriába (7245) adott be menedékkérelmet. Magyarországon – Máltával és Liechtensteinnel egyetemben – nem nyújtottak be kérelmet afganisztáni menekültek 2021 áprilisa és 2022 augusztusa között. Százezer lakosra vetítve egészen más a kép: Szlovénia százezer lakosra jutó 128 kérelmével magasan vezet még a második Ausztria (107) előtt is.