Kína is részt vesz a nagyszabású orosz hadgyakorlaton

Kína is részt vesz a nagyszabású orosz Vosztok(Kelet) 2022 hadgyakorlaton – jelentette be szerdán a pekingi védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint kínai kontingens is lesz az augusztus 30. és szeptember 5. között tartandó manőveren, amelyen orosz csapatok mellett egyebek között indiai, belarusz, mongol és tádzsik katonák is részt vesznek. Peking ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai részvételnek a hadgyakorlaton nincsen köze a jelenlegi nemzetközi és regionális helyzethez, az sokkal inkább egy évek óta hatályos kétoldalú megállapodás részét képezi.

A cél a gyakorlati és baráti együttműködés elmélyítése a részt vevő országok hadseregeivel, javítva a stratégiai összehangolást és erősítve a különböző biztonsági fenyegetések elleni készültséget

– olvasható a tárca állásfoglalásában.

Legutóbb 2018-ban tartottak Vosztok hadgyakorlatot, amelyen Kína akkor első alkalommal képviseltette magát. Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök hivatali ideje alatt szorosabbá vált Peking és Moszkva viszonya. Röviddel az Ukrajna elleni orosz háború megindítása előtt Moszkva és Peking minden korábbinál szorosabb partnerséget jelentett be.

Borítókép: A kínai állami Hszinhua hírügynökség által közreadott képen a kínai Népi Felszabadítási Hadsereg (PLA) gépei a levegőben a Tajvan szigete körül tartott harci gyakorlaton 2022. augusztus 7-én (Fotó: MTI/AP/Hszinhua)