Kinek a háborúja? (14. rész) – Extraprofit bármi áron – az energetikai tömegverekedés árát fizesse a lakosság

Csak nem roppan össze az orosz gazdaság a szankciók súlya alatt

Oroszország idei energiaexport-bevétele 337,5 milliárd dollár lehet, 38 százalékkal meghaladva a tavalyit, áll az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium jelentésében, amelyet a Reuters szerzett meg. Az indoklásban ez áll: az orosz olajkivitel emelkedett, ami párosult a magasabb gázárakkal. A minisztérium becslése szerint az exportra szánt földgáz átlagára több mint a duplájára nő az idén, ezer köbméterenként 730 dollár lesz. Igaz ugyan, hogy a földgázexport csökkenésére számítanak, de már épül a gázvezeték, amely egészen Sanghajig viszi majd a Szibériában kitermelt nyersanyagot.

Németország: lakossági sarc az energiaszolgáltatók igényei szerint

A héten jelentette be a német kormány: a gázimportőrök támogatása érdekében a németországi fogyasztóknak október 1-jétől jelentős többletet, úgynevezett gázilletéket kell fizetniük. A végfelhasználók illetékfizetési kötelezettsége másfél évig áll fenn. Az állami gázadó összege 2,419 cent lesz kilowattóránként. Ez a lakosság számára azt jelenti, hogy egy négyszemélyes háztartásnak – amelynek éves fogyasztása 20 000 kilowattóra – 480 euróval többet kell majd fizetnie a földgáz használatáért, és ebbe még nem számolták bele az uniós szabályok miatt kötelező forgalmi adót: ezzel együtt akár hatszáz euróra is ugorhat a többletköltség. A németországi iparvállalatoknak pedig a 2,419 cent gázadó csaknem hatmilliárd euróba fog kerülni – jelezte a Német Gazdasági Intézet (IW). Nem sokkal a gázilleték kihirdetése előtt az iparvállalatok 16 százaléka jelentette be, hogy a magasabb energiaárak miatt csökkentenie kell üzleti tevékenységét, vagy részben fel kell hagynia németországi termelésével. Az élelmiszeripar, a vegyipar, az üveg- és kerámiaipar és a fémipar is rengeteg energiát használ, a többszörös energiaárak miatt eddig is nehéz helyzetben voltak, a további emelkedés pedig gazdasági válsághoz vezethet.

Ezért a német kormány Brüsszelhez fordult, hogy a gázadóra ne kelljen rátenni még az uniós szabályok miatt kötelező forgalmi adót is. Christian Lindner pénzügyminiszter levélben kérte az Európai Bizottságot az áfamentességre, Brüsszel azonban elutasította azt és leszögezte, hogy a gázadó áfaköteles.