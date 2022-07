Kinek a háborúja? (12. rész) – Sakk és matt

Válság válság hátán

Moszkva hozzáértőbb utódban reménykedik, Írország pedig azt reméli, hogy enyhül az utóbbi időben feszültté vált viszony Dublin és London között, miután Boris Johnson a héten lemondott elnökségéről.

Bár még hivatalban marad, Johnson lépése hathat az ukrán háborúra is, mivel benne az egyik legnagyobb és a legharcosabb támogatóját vesztette el Kijev – mondta Tóth Máté energiajogász, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, aki arra is rámutatott, hogy egy hasonló brit miniszterelnök-váltásnak a második világháború előtt is sorsfordító szerepe volt a történelem alakulásában. Akkor Chamberlain békepolitikájának vetett véget az utána következő Churchill háborús retorikája. Bár az előjel ebben az esetben ellentétes, a világ pénzmozgásának nagyságához képest még mindig jelentős London hozzáállásán ma is sok múlik az orosz–ukrán háború alakulásában.

De nem csak a brit háború- és szankciópárti kormány került az elmúlt héten válságba. Korábban a bolgár kabinet volt kénytelen lemondani néhány hónappal azután, hogy bejelentette az orosz gázról való teljes leválását úgy, hogy az ország közel 90 százalékban ettől az energiahordozótól függ. Rezeg a léc azóta a francia kabinet alatt is, pedig Macron a háború kitörése óta igyekezett átvenni az Európa vezetőjeként elismert Németország helyét abban, hogy közvetíteni próbált Oroszország és a Nyugat között, sikertelenül. A szlovák kormány szintén a bukás szélén áll, a koalíciós partner kilépéssel fenyeget, ha nem menesztik – elhibázott pénzügypolitikája miatt – a pénzügyminisztert, és akár új választások is lehetnek az országban. A legfrissebb pedig a német válság, ahol – Johnsonhoz hasonlóan – egy botrány miatt került bajba a kormányzó szociáldemokrata párt. Német sajtóértesülések szerint legalább kilenc nőt drogoztak be az SPD meghívásos nyári buliján, amelyen Európa egyik legnagyobb szankciópárti vezetője, Olaf Scholz is részt vett. Persze nem a buli a lényeg. Németországban válság van a szankciók miatt, olyan, amiben veszélyben lehet nemcsak a fürdés lehetősége, de bizony az emberélet is. A télre ugyanis már olyan kilátások vannak, amiben energiaszegénység alakulhat ki, sokak fagyhatnak halálra, ha nem változik a kormány politikája. Scholz, aki korábban hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb ötletekkel váltotta volna ki az orosz energiahordozókat, a legfrissebb hírek szerint kénytelen volt hétfőre egyeztetésre hívni a munkaadókat, a szakszervezeteket és a tudósokat az infláció megállítása és a gazdasági válság elhárítása érdekében. Már most látszik azonban, hogy nem lesz megegyezés. Nem is könnyű a saját maga által – szankciós lapáttal – ásott gödörből kijönnie.