Kinek a háborúja? (10. rész) – Durvul az energetikai tömegverekedés

De nemcsak ezt mondja Ukrajna. Mondja azt is, hogy még több szankció kell Oroszországgal szemben, sőt most ott tartunk, hogy meg is fenyegette Magyarországot, amiért „akadályozza” az olajembargót tartalmazó hatodik szankciós csomag megszavazását: az Ukrajnán áthaladó Barátság 2 kőolajvezeték elzárásával.

Ukrajnának van egy erős ütőkártyája: a Barátság kőolajvezeték

– üzente az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója, korábbi külügyminiszter-helyettes. Olena Zerkal egy ülésen így fogalmazott: „Akár valami történhet is ezzel a vezetékkel, de végső soron az ukrán kormány, és az elnök dönt politikai kérdésekben, és abban, hogy olyan nyelvezetet használjunk, amit Orbán Viktor is megért.”

Magyarország abszolút segítően áll Ukrajnához, ehhez képest olyan üzenetet kapni, hogy a kőolaj-tranzitvezetéket bármikor elzárhatják az ukránok, extrém veszélyes fenyegetés

– összegezte a helyzetet Tóth Máté energiajogász.

Nagyon súlyos üzenet, és nemzetközi jogilag is aggályos

– mondta, hozzátéve, hogy ezt az ukránok nem tehetik meg, illetve ha megteszik, nagyon súlyos nemzetközi következményekkel néznek szembe.

Magyarország és Ukrajna ugyanis ugyanolyan aláíró felei az energiacharta egyezménynek, ezt hazánk 1999-ben hirdette ki: mindkét ország alávetette magát a többi közt annak a kötelezettségnek is, hogy a tranzitútvonalakat sértetlenül kell hagyni, és nem diszkriminálhatnak rajta keresztül a forrás- vagy pedig a célország szempontjából. Erre van is egy mechanizmus, amely védi Magyarországot, és választott bíróság elé citálhatóvá teszi Ukrajnát, a háborús helyzettől függetlenül. Tóth Máté hangsúlyozta: Ukrajnának a kereskedelmi és nemzetközi szerződéses kötelezettségei minden ilyen körülménytől függetlenül élnek, és ezeket be kell tartani.