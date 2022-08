Megosztja az Európai Uniót az oroszok kitiltásának kérdése

– Az Egyesült Királyság is szigoríthat vízumrendszerén az oroszokkal szemben, de nem vagyok benne biztos, hogy egy teljes körű tilalom lenne a legjobb megoldás – nyilatkozta Ben Wallace tegnap. A brit védelmi miniszter kitért rá, nem szereti elnézni, hogy az orosz oligarcha- és tisztségviselő-feleségek Görögországban, Dél-Franciaországban vagy éppen szuperjachtokon szórakoznak szerte a világon, miközben a hadseregük háborús bűnöket követ el Ukrajnában. Lettország, Észtország és Finnország javaslata ugyanakkor minden orosz látogatót egyaránt sújtana.

Az Oroszországgal határos országok hetek óta kérlelik Brüsszelt, a Moszkvára kivetett szankciók egyikeként tiltsa ki az orosz beutazókat a blokk területéről.

Az EU már az ukrajnai háború kitörését követően megtagadta minden orosz légitársaság számára az uniós repülőterekhez való hozzáférést, és megtiltotta számukra az uniós légtér feletti átrepülést, ezért Oroszország szomszédjai arról panaszkodnak, hogy a turisták már csak az ő területükön keresztül tudnak bejutni a blokkba.

Az Egyesült Államok ugyanakkor óva intette Brüsszelt, és leszögezte, csak azokkal szemben vezessen be korlátozásokat, akik személyesen felelősségre vonhatók az ukrajnai invázióért. Washington szerint nem lenne szerencsés, ha elzárnák az utat az orosz rendszer bírálói elől, akik máshol keresnek menedéket. – Az Ukrajna elleni invázió Vlagyimir Putyin elnök háborúja, nem az orosz embereké – nyomatékosította nemrég Olaf Scholz német kancellár is. Az Európai Unió legnagyobb gazdasága egyértelműen ellenzi, hogy a tagországok közösen felfüggesszék a turistavízumok kiadását az oroszoknak. Az EU-n belül Németországban él a legtöbb orosz állampolgár, számukat 235 ezerre becsülték 2021-ben a Statista hírportál adatai szerint. Így azontúl, hogy a vízumtilalom azokat is büntetné, akik nem értenek egyet Moszkva Ukrajna ellen indított háborújával, családokat szakítana szét.

Mi a német kancellár álláspontjával szimpatizálunk és nem tervezünk semmilyen szigorítást vagy korlátozást bevezetni

– írta hivatalos közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az oroszok körében népszerű turistacélpontok, Ciprus és Görögország szintén ellenállást tanúsítottak az észak-európai országok ötletével szemben. A javaslat ellen felszólalók táborát erősítette Josep Borrell is, az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő véleménye szerint ugyanis nem jó ötlet kitiltani minden oroszt a blokk területéről.

Ha az EU nem vezet be uniós szintű tilalmat, a balti országok, Lengyelország és Finnország összehangolt regionális korlátozással akadályoznák meg az orosz turisták belépését a területükre

– vetették fel a minap az Oroszországgal szomszédos tagállamok. Saját hatáskörben többek között Tallinn, Riga és Prága is lezárta már a határait az Oroszországból érkezők elől. Mivel azonban Észtországban is jelentős számú az orosz kisebbség – a Statista tavalyi becslései szerint mintegy 84 ezren vannak –, az észt kormány kivételeket tett azok felé, akik rokonaikat látogatnák meg a balti országban. Lettország ennél már egy fokkal szigorúbb lépésről döntött, és csak azokat engedi be a területére, akik közeli rokonuk temetésére érkeznek. Dánia és Hollandia pedig a továbbiakban is egy olyan közös, európai uniós megoldást szorgalmaz, amely humanitárius okokból kifolyólag kivételeket tehet a vízumok kibocsátásakor. Amszterdam áprilisban állította le a rövid távra jogosító vízumok kiadását Oroszország állampolgárainak, ám sürgős esetekben kiadja a papírokat. Az Európai Uniót megosztó témáról jövő héten tárgyalnak az uniós külügyminiszterek Prágában.