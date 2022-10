A brit legfelsőbb bíróságon múlik Skócia jövője

A skót társadalmat továbbra is megosztja az Egyesült Királyságtól való függetlenség kérdése, a témában készült legutóbbi felmérések is ezt támasztják alá. A The Times brit napilap által ismertetett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 43 százaléka támogatná Skócia elszakadását, 45 százalék elutasítaná, ha most tartanának népszavazást. A The Scotsman skót napilapban megjelent felmérés is hasonló eredményre jutott: 45 százalék az igennel, 46 százalék a nemmel szavazók aránya.

Ilyen közvélemény-kutatások rendszeresen készülnek, ám most azért van különös jelentőségük, mert a brit legfelsőbb bíróságon ma és holnap tartanak meghallgatást arról, hogy a skót parlament a brit parlament hozzájárulása nélkül is rendezhet-e függetlenségi népszavazást.

A nacionalista Skót Nemzeti Párt által vezetett edinburghi kormány a nyáron kérte a bíróság állásfoglalását, amely brit híradások szerint a meghallgatásokat követő néhány hónapon belül hozhat döntést a kérdésben.

Nicola Sturgeon skót kormányfő évek óta érvel amellett, hogy a 2014-es népszavazást követően – amelyen a skótok 55:45 százalékos arányban utasították el a függetlenedést – újabb referendum illeti meg a skótokat. Sturgeon szerint ugyanis a brexit új helyzetet teremtett, az Egyesült Királyság uniós tagságának megszüntetését az erről szóló 2016-os népszavazáson – az angolokkal és a walesiekkel szemben – a skótok 62 százaléka nem támogatta.

A brit kormány azonban Sturgeon elődjére, Alex Salmondra hivatkozva azt hangoztatja, hogy „egy nemzedéknyi” időnek kell eltelnie, mire újra népszavazást lehet kiírni, márpedig ez csakis a londoni parlament engedélyével lehetséges, ahogyan az a 2014-es referendum esetében is történt.

Nicola Sturgeon éppen ezért nem kötelező érvényű, hanem konzultatív népszavazás kiírását tervezi 2023 októberére. Érvelése szerint a brexit-népszavazás is csupán konzultatív volt, ám a brit kormány ígéretet tett, hogy tartja magát az eredményhez. Jogilag tehát így kerülné meg a skót kormány azt, hogy nincs hatásköre referendumot kiírni a brit parlament jóváhagyása nélkül.

London magyarázata szerint azonban nem lenne szabad az állami kasszát megterhelni egy költséges „közvélemény-kutatással”, amely – az igenek többsége esetén – az Egyesült Királyság felbomlása felé vezető első lépés lehetne.

A skót kormányfő szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Skóciához hasonló méretű vagy még kisebb független országok kiemelkedően sikeresek, gazdagabbak és egyenlőbbek, mint az Egyesült Királyság, magasabb a termelékenységük, lakosságuk kisebb hányada él szegénységben, többet költenek kutatásra és fejlesztésre és gazdaságaikban magasabb a beruházási értékük.

Ha Skócia független országként visszalép az Európai Unióba, a skót vállalatok ismét részesei lesznek a világ legnagyobb egységes piacának, és az emberek szabad mozgásának helyreállításával újból hozzáférésük lesz az uniós munkaerőhöz

– mondta Nicola Sturgeon hétfőn Aberdeenben a Skót Nemzeti Párt éves kongresszusának zárónapján.

Borítókép: Nicola Sturgeon skót kormányfő, a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője beszédet mond a párt kongresszusán Aberdeenben 2022. október 10-én (Fotó: MTI/AP-PA/Andrew Milligan)