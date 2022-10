A turulmadaraknak Délvidéken is hányatott sorsuk van

Kevés emlékmű élte túl a történelem viharait. Számos délvidéki településen voltak és vannak kőből, fából, bronzból megalkotott turulszobrok, emlékművek. Kevés élte túl a történelem viharait, van több olyan, melyet többször is újraállítottak. A kishegyesi egykori turulszobor például máig ott nyugszik a templom közelében elásva. De többi közt Tóthfaluban, Hajdújáráson, Bácskertesen, Szilágyi településen is van jelenleg turulszobor. Törökbecsén pedig 1903. szeptember 13-án avattak turulszobrot. Bánlaki Géza törökbecsei születésű budapesti mérnök tervezte és Fischer J. szegedi kőfaragó készítette. 1918-ban azonban a bevonuló szerb seregek ledöntötték a nyolcméteres emlékoszlopot, a talapzatát ökrökkel széthúzták, a két méter szárnyfesztávolságú, bronzból készült, csőrében Attila kardját tartó turulmadarat pedig a kompról a Tiszába dobták. A búvárok évtizedekkel később találtak is a folyóban egy nemesfémből készült tárgyat, amelyet már kétméternyi iszapréteg fed. Valószínűleg a törökbecsei turulszobor, melynek kiemelését és felállítását többen szorgalmazták már, akárcsak az említett, a templomkertben elásott kishegyesi turulét.