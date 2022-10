Kóser telefon: csak ha a rabbi engedi!

Tűz ütött ki október elején egy kóser telefonokat árusító üzletben, ami Jeruzsálem háredi, azaz ultraortodox zsidók által lakott negyedében található. A 26 éves tulajdonos, Ichák Deri szerint a tüzet szándékosan okozták. Az ügy azzal állhat összefüggésben, hogy nemrég elveszítette a rabbik által kiadott tanúsítványát, mely a kóser telefonok árusításához szükséges.

Hogy milyen is egy kóser telefon? Ehhez tudni kell, hogy a háredi zsidók az egyik leggyorsabban növekedő közösség Izraelben. Tagjai szigorú szabályok szerint élnek, sok területen elkülönítik magukat a modern társadalomtól. Hogy fenntartsák elszigeteltségüket, a vezetőik sok hétköznapi szolgáltatásra kínálnak ellenőrzött, kóser alternatívát.

Kezdetben tiltott volt például az internethasználat számukra, később azonban az elöljárók is elismerték, hogy egyes funkciók nélkülözhetetlenek.

Ekkor alapították meg a kommunikációért felelős, rabbikból álló bizottságot; ez a testület uralja a kóser mobilok feletti piacot.

A szolgáltatókkal együttműködve kóser SIM-kártyákat és készülékeket fejlesztenek, amiken csak bizonyos funkciók érhetők el. Nem lehet SMS-t írni, valamint az online tartalmakon is szűrő van. Csak a vallással összeegyeztethető, a hétköznapi élethez elengedhetetlen alkalmazások használhatók. A kóser hívószámok is egyediek, így rögtön eldönthető, hogy a vonal másik végén is háredi zsidó áll-e.

Az elmúlt évben voltak kormányzati törekvések arra, hogy megreformálják a rendszert és átláthatóbbá tegyék a rabbik döntéseit, ez azonban nagy vitákat keltett. Sok ultraortodox zsidó szeretné, ha nem férkőzne be a szekuláris világ a magánéletébe. Mások inkább két telefont használnak, hogy elkerüljék a konfliktust: egy kóser és egy okostelefont.

A jeruzsálemi Geula negyedet főként háredi zsidók lakják, az itt található kóser mobilüzletek tulajdonosait már többször érték atrocitások, ha nem voltak együttműködőek

– mesélte a nemrég leégett bolt tulajdonosa a The Times of Israelnek. Ichák Deri eddig követte a rabbik bizottságának utasításait, azonban nemrég nem kósernek nyilvánítottak egy Xiaomi készüléket. Deri ennek ellenére folytatta a telefon árusítását, így három hete egy ellenőr bukkant fel nála, akik elvették a tanúsítványát. A tulajdonos szerint a tűzeset nem véletlen, ám a rendőrség még vizsgálja az okokat.

Borítókép: Ultraortodox zsidók imája a Siratófalnál. (Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP)