Több államban elutasították a marihuána legalizálását

Öt államban is népszavazás tartottak kedden az Egyesült Államokban a félidős törvényhozási választásokkal egy időben a marihuána rekreációs célú felhasználásáról. A szerdai eredmények szerint egy helyen jóváhagyták, két államban pedig elutasították a legalizációt.

Arkansasban az ott élők többsége a referendumon a legalizáció ellen szavazott.

Hat évvel ezelőtt Arkansas lett az első állam az ország vallásosabb és konzervatívabb délkeleti részén, ahol az orvosi célú marihuánahasználatot engedélyezték. A most javasolt alkotmánymódosítás értelmében rekreációs célra egy uncia marihuána birtoklása lett volna megengedett, és a kábítószer állami engedéllyel rendelkező helyeken lett volna beszerezhető.

Ugyanebben a kérdésben szintén elutasító választ adtak a választók Észak-Dakotában.

Itt otthon lehetett volna használni és birtokolni korlátozott mennyiségű marihuánát, és bizonyos számú vadkendertő házi termesztése is megengedett lett volna. Ebben az államban 2016 óta törvényes a marihuána orvosi célú alkalmazása. 2018-ban már tartottak népszavazást a rekreációs célú felhasználásról is, de a kezdeményezés akkor is elbukott.

További három tagállamban is szavaztak a marihuána legalizálásáról, amelyek közül elsőként Marylandből érkeztek eredmények. A többség a kábítószer rekreációs célú használatának jóváhagyására voksolt, s így ez az állam lesz a huszadik az Egyesült Államokban, ahol megengedett a marihuána fogyasztása. Szavaztak még a kérdésről Dél-Dakotában és Missouriban is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Twitter)