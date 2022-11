Visszaállítaná Donald Trump Twitter-fiókját Elon Musk

Szavazást indított a Twitter mikroblog felületén Donald Trump előző amerikai elnök fiókjának visszaállításáról Elon Musk, a platform új tulajdonosa. A szavazás közép-európai idő szerint szombat hajnalban kezdődött, a felhasználók 24 órán keresztül adhatják le voksukat.

Szombat délelőttig mintegy nyolcmillió szavazó 52 százaléka engedné vissza Trumpot a Twitterre. A szavazás elindításával együtt Musk a „Vox populi, vox Dei” latin szólást posztolta ki, mely annyit tesz: a nép szava Isten szava.

Donald Trump volt amerikai elnök felhasználói fiókját azután függesztették fel, hogy szélsőségesebb támogatói Joe Biden jelenlegi elnök beiktatása előtt, 2021. január 6-án megostromolták az amerikai törvényhozásnak otthont adó Capitoliumot Washingtonban, tiltakozva a választási eredmények vélt meghamisítása ellen. Musk pénteken már több olyan felhasználói fiók újbóli működését jóváhagyta, amelyeket korábban véglegesen felfüggesztettek a Twitter szabályzatának megsértéséért. Ismét hozzáfér a Twitter-fiókjához Jordan Peterson író, Kathy Griffin humorista, ahogy a konzervatív szatíraoldal, a The Babylon Bee is.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

A dél-afrikai származású amerikai üzletember pár napja ultimátumot adott a Twitter dolgozóinak, miszerint vagy elkötelezik magukat a „hosszú órákig tartó, magas intenzitású” munka mellett, vagy szedhetik a sátorfájukat. A döntésre csütörtökig kaptak határidőt. Dolgozók százai inkább a távozás mellett döntöttek.

A cég szoftverfejlesztőinek pénteken kiküldött, a Reuters hírügynökség által szemlézett e-mailben Musk arra kérte a Twitter megmaradt munkatársait, hogy képernyőfelvételekkel kísérve írjanak jelentést a szoftverkódokról és azok sikereiről. Ezenkívül személyesen is jelentkezniük kell San Franciscó-i irodájában, hogy „rövid, szakmai interjúk” segítségével beavassák őt a Twitter technológiájának rejtelmeibe. Musk csütörtökön közölte a cég alkalmazottaival, hogy a Twitter irodái hétfőig zárva tartanak, ezzel egy időben az alkalmazottak kártyás beléptetését is felfüggesztik. Az alkalmazottaknak küldött első tájékoztatójában Elon Musk közölte a Twitter munkatársaival, hogy megváltoztak a cég irányelvei, így a távmunka lehetőségét csak nagyon indokolt esetben adják meg, de a vállalat jövője is kérdéses „a közelgő gazdasági visszaesés” fényében. Több alkalmazott is jelezte, hogy pénteken már több munkahelyi felülethez nem fértek hozzá, miután nem voltak hajlandóak elfogadni Musk ultimátumát és a megváltozott munkafeltételeket.

Borítókép: Elon Musk milliárdos üzletember (Fotó: MTI/AP/Seth Wenig)