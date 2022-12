A Politico magyar sikerként értékeli, hogy hazánk hozzájuthat ahhoz a 2300 milliárd forintos forráshoz, amelyet a tagállamok a koronavírus-járvány miatti helyreállítási programban tettek félre és amelyet Magyarországtól „jogállamisági aggályokra” hivatkozva tartottak vissza. Cserébe – mint a Politico írja – hazánk eleget tett az Európai Unió mindenkori vágyának, „az európai egység képének fennmaradását” illetően.

Minderre azért volt szükség – ahogy arra brüsszeli lap is kitér –, hogy az Európai Unió egységesen állhasson ki a 15 százalékos globális minimumadó ötlete – amely esetében hazánk engedményeket harcolt ki – és az Ukrajnának közösen nyújtott 18 milliárd eurós támogatás mellett is. A tagállamok utóbbit tekintve ugyanis nem fogadták el azt a magyar érvelést, hogy a tagállamok arányosan, de önerőből, és ne az Európai Bizottságon keresztül segítsék meg Ukrajnát, ezzel is erősítve a tagállamok szuverenitását.