EP törvényhozó: Mindennapi a kicsinyes korrupció

A képviselőknek ugyan van lehetőségük „megakasztani a fogaskereket”, sőt már egy 14 pontból álló javaslatot is megfogalmazott Roberta Metsola az EP-elnöke, amely többek között megtiltaná az ex-törvényhozóknak, hogy közvetlen azután kezdjenek lobbitevékenységbe, hogy hátra hagyták parlamenti tisztségüket.

„Az uniós veteránoknak mindez már ismerős, hiszen már volt ilyen javaslat, szavaztak is róla, de megfúrták, mondván: az alááshatná a szavazók akaratát, emellett pedig a parlamenti képviselők szabadsága szent és sérthetetlen.” – emlékeztet a lap.

A Politico szerint azonban, Metsola most eltökéltnek látszik a reformokat illetően, ám azokkal „sok ellenséget gyűjthet magának, még a pártján (Európai Néppárt – EPP) belül is. A politikai lap azonban maga is bizonytalan, hogy valóban lesz-e érdemi változás az EP-ben, és nem csak „kidobálják a rohadt almákat” a soraik közül.