Lapozó: A woke-ideológiákra hajazó ítéletet hozott egy francia bíróság

Tömegek tüntettek Madridban az egészségügyi megszorítások ellen

Több mint 30 ezer ember vonult utcára hétvégén Madridban, hogy a közegészségügy védelmében tüntessen. A Marea Blanca nevű szervezet hívta össze a tömeget, amely a spanyol főváros egészségügyi rendszerét érintő megszorítások és a privatizáció ellen tiltakozott. A demonstrálók több forrást és jobb körülményeket követeltek a szakembereknek. A felvonulás egybeesett a fővárosi régió alapellátásában dolgozó házi- és gyermekorvosok novemberben kezdődött, határozatlan idejű sztrájkjával. Az elégedetlenséget ugyancsak táplálta a sürgősségi osztályoknak az influenza- és koronavírus- járvány miatti túlterheltsége. A házi- és gyermekorvosokat képviselő szakszervezet legutóbb múlt héten tárgyalt a madridi kormánnyal, ám nem született egyezség, ezért tovább folytatják a munkabeszüntetést. A madridi tüntetők transzparensein olyan feliratok szerepeltek, mint például „az egészség nem eladó”, valamint „kevesebb duma, több forrás”.

Marisa Torres, a Marea Blanca szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy csak Madridban 800 ezer ember egyetlen háziorvoshoz vagy gyermekorvoshoz sem tartozik. A barcelonai Terrassában és Bilbaóban is tüntettek hétvégén. Az ott összegyűlő emberek is az alapellátás fejlesztését követelték, valamint hogy minden járóbeteg-szakrendelésen legyen gyermekorvos és fogorvos is annak érdekében, hogy mindenki legfeljebb két nap várakozási idő után konzultálhasson egy doktorral.

Forrás: Rtve

Szűz Mária-szobor eltávolításáról döntött egy francia bíróság

A cancel culture szellemisége érvényesülhet abban a régóta húzódó ügyben, amelyben a bordeaux-i fellebbviteli közigazgatási bíróság a minap hozott ítéletet. Bordeaux fellebbviteli bírósága pénteken rendelte el, hogy az Atlanti-óceán partvidékén fekvő La Flotte-en-Ré település vezetésének el kell távolítania a városka közismert Szűz Mária-szobrát a közterületről. A testület azzal indokolta ítéletét, hogy a szobor felállítása sérti annak az 1905-ben hatályba lépett francia törvénynek a rendelkezéseit, amellyel a jogalkotók a franciaországi szekularizmus alapelveit fektették le, elválasztva egymástól az egyházat és az államot.

A szobrot a második világháború után egy helyi család készíttette, hogy katolikus hite szerint így mondjon köszönetet azért, hogy a család két férfi tagja élve és sértetlenül tért haza a háborúból. A szobor eleinte egy magánház kertjében, majd 1983 óta pedig a kisvárosi körforgalomban áll.

Az időközben egy balesetben megrongálódott szobor újra kihelyezését kifogásolta a szekularizmus védelmezésével foglalkozó Libre-pensée 17 (Szabad Gondolkodás 17) nevű civil szervezet, amely Poitiers bíróságán jogi lépéseket kezdeményezett az alkotás elmozdítása érdekében, az 1905-ös törvényre hivatkozva.

A közigazgatási bíróság helyt adott a keresetnek és elrendelte a szobor eltávolítását, a város azonban a bordeaux-i fellebbviteli bírósághoz fordult. A polgármester mondvacsinált ügynek nevezte a civil szervezetnek a szoborral kapcsolatos kifogásait, rámutatva, hogy az alkotás már a település történelmi örökségének a részévé vált, és sokkal inkább emlékmű, mint vallási szimbólum.

Forrás: Le Figaro