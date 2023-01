Lapozó: Hatalmas drágulás jöhet márciusban a francia hipermarketekben

Spanyolország 2022-ben rekordmennyiségű oltalom és menedék iránti kérelmet fogadott be

A spanyolországi menekültügyi hivatal tájékoztatása szerint tavaly csaknem 119 ezren kértek nemzetközi védelmet, a jelentkezők több mint fele Venezuela és Kolumbia állampolgára. Ilyen magas számot még soha nem rögzítettek. Az adatok ráadásul nem tartalmazzák azt a több mint 160 ezer embert, akik Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt érkeztek Spanyolországba. A hatóságok eddig mindössze 35 ezer kérelmet bíráltak el, elsősorban a Venezuelából és Maliból érkezőkét. A dél-amerikai országból közel 46 ezer kérelmet adtak be és majdnem 21 ezret jóvá is hagytak a Nicolás Maduro vezette ország gazdasági, politikai és társadalmi helyzetére való tekintettel. A második legnagyobb védelmet élvező ország Mali, ahol az ISIS és más terrorcsoportok fenyegetései kiszorítják otthonukból a lakosságot. A 2022-ben Spanyolországban benyújtott kérelmek száma 81,5 százalékkal haladja meg a 2021-es adatokat. Sok kolumbiai, perui és marokkói állampolgár szeretne az ibériai országban menedéket kapni, de az ő kérelmeik elbírálása lényegesen lassabban halad. A legtöbb embert Madrid, majd Andalúzia és Katalónia fogadta be.

Forrás: Elpais.com

Összeomlás szélére kerültek az olasz kórházak elsősegélyosztályai

„Túl sok a beteg és túl kevés a munkaerő”, kongatták meg a vészharangot az olasz kórházak vezetői. A betegek órákon keresztül súlyos állapotban várakoznak, így elkeseredettségükben egyre gyakrabban fenyegetik a személyzetet és az orvosokat, egyes esetekben még bántalmazzák is őket a hiányos szolgáltatások miatt. Az orvosok belátják, hogy a betegeknek igazuk van, a hiányosságok miatt azonban nem tudnak magasabb színvonalú és gyorsabb szolgáltatást nyújtani. A rossz állapotok okai az influenzavírus és a Covid, valamint a súlyos gyógyszerhiány. A gyermekkórházakban háromszorosára nőtt az ellátást igénylők száma a légzési megbetegedések miatt. Egyre több orvos és egészségügyi dolgozó hagyja el a pályát a sürgősségi osztályokon egyre gyakoribbá váló depresszió és kiégés miatt. Az elsősegélyosztályok túlzsúfoltsága az elhalálozások lehetőségét is drámaian megnöveli. A felmérések szerint a jelenlegi viszonyok között 30 százalékkal emelkedik a nem időben vagy nem megfelelő módon kezelt betegek elhalálozási aránya. Az orvosszakszervezetek bejelentése szerint az is előfordul, hogy Genovában a betegeknek 28 órán keresztül kell várakozniuk.

Forrás: Lastampa.it

Hatalmas drágulás jöhet márciusban a francia hipermarketekben

A francia sajtóban már most vörös márciusként emlegetik azt az időszakot, amikor – másfél hónap múlva – meredeken megemelkedhetnek az élelmiszerárak a francia hipermarketekben. A fogyasztói árak további és jelentős növekedését a kiskereskedelmi hálózatok által követelt áremelések idézhetik elő. Az élelmiszerek előállításában tapasztalt jelentős költségnövekedés miatt az élelmiszergyártók ugyanis átlagosan 10–25 százalékos áremeléshez ragaszkodnak. A megnövekedett beszerzési árak következtében kiugró, átlagosan 18 százalékos drágulás várható a konzervek esetében. Az étolajakért 15, a tésztafélékért 11, az állateledelekért pedig akár 40 százalékkal is többet kell majd fizetniük a franciáknak, ha a tárgyaló felek nem jutnak február végéig más megállapodásra, és/vagy a kiskereskedők nem „amortizálják” a jövőben is az áremelkedést, akár saját költségeik növekedésével védve a fogyasztóikat. Michel-Édouard Leclerc, az egyik legnagyobb francia hipermarketlánc, az E. Leclerc tulajdonosa a francia RTL stúdiójában kijelentette, hogy egyetért Marine Le Pen azon javaslatával, miszerint a francia kormánynak csökkentenie kellene az elsődleges szükségleteket kiszolgáló legfontosabb száz árucikk áfáját.

Forrás: Cnews.fr, Midilibre.fr, video.lefigaro.fr